Animación y cine de género: Así será mi agenda para el FICG 41

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara celebra su edición 41 a partir del 17 de abril. A lo largo de nueve días, la capital jalisciense se convierte en epicentro del cine de nuestra región. Dentro de su programa, las secciones competitivas de cine mexicano e iberoamericano han sido las que -tradicionalmente- han acaparado los reflectores, al igual que las galas a beneficio, que suelen estar coronadas con estrenos de gran atractivo para impulsar así su oficio filantrópico.

Y ni qué decir del Premio Maguey, sección que concentra los relatos de diversidad, las narrativas de identidad y la cosmovisión LGBTIQ+. Dicho capítulo del festival tapatío está de fiesta, en modo Queerceañera, izando así la bandera de su décima quinta edición.

Ante la robusta programación del FICG, armar una agenda personal, una ruta para navegar el certamen, se ha convertido en mi reto de cada edición. Empero, este año he tenido claridad. Por un lado, en virtud de “los quince” del Premio Maguey, he decidido trazar mi recorrido a partir de las películas de dicho galardón; sin embargo, también recorreré con ahínco dos territorios que son de mi interés particular: el del cine de género y el de la animación.

Desde el año pasado, el FICG presentó la flamante sección competitiva titulada Cine de Género. Cinco películas integran este apartado que celebra los relatos de fantasía, horror, ciencia ficción, crimen y otras narrativas anexas. De nueva cuenta, la selección luce prometedora: en ella aparecen “Alpha”, de Julia Ducournau, una pieza de body horror adolescente que el año pasado confrontó a las audiencias en la justa oficial del Festival de Cannes; “Motherwitch”, de Minos Papas, la historia de una mujer chipriota que intenta un ritual de resurrección.

También en Cine de Género aparece el estreno mundial del largometraje colombiano “El despertar”, que gira en torno a un comando de élite en medio de la selva que tendrá que enfrentar una amenaza aparentemente sobrenatural; “Los caminantes de la calle”, de Juan Martín Hsu, producción inspirada en eventos reales sobre la mafia china en Argentina; y, finalmente, la esperada pieza mexicana “Hablando con extraños”, de Adrián García Bogliano, en la que Gigi Saúl Guerrero hace el papel de una madre en duelo que es acosada por fuerzas sobrenaturales. Esta cinta también forma parte de la sección Hecho en Jalisco y ya pasó por la competencia de Rotterdam. Se antoja como plato fuerte de los títulos locales.

En el terreno animado, las propuestas también son prometedoras. Por un lado, los cortos de animación compiten por el ya consagrado Premio Rigo Mora; huelga decir que la selección es de primer nivel. En cuanto a la competencia de Largometraje Internacional de Animación, tal parece que no tiene desperdicio.

Si te asomas al programa verás que en esta sección aparecen piezas que se antojan un montón, como las surcoreanas “The Square” (premiada el año pasado en Annecy) y “Your Letter” (que pasó por los festivales de animación de Ottawa y Bucheon). La animación asiática también contribuye con “Housenka”, la emotiva historia de un anciano que purga una cadena perpetua y que usa sus últimos días para reflexionar sobre el pasado.

Pero también el cine iberoamericano aporta a la competencia animada, ¡y de qué manera! De entrada, encontrarás la encantadora película “Mi amigo el sol”, de Alejandra Pérez González, una producción mexicana de animación que ya pude ver y que tiene muchísimo corazón; te la recomiendo ampliamente, es ideal para visitar el FICG en compañía de tus peques.

De Brasil llega “Corazón de las tinieblas”, de Rogério Nunes, una animación en clave de thriller psicológico que ya pasó por las funciones de medianoche de Annecy y por las selecciones oficiales de Sitges y Río de Janeiro, donde incluso fue premiada. De España recibimos la colorida aventura “El tesoro de Barracuda”, reciente nominada al Goya que ya estuvo en la programación de San Sebastián.

Me queda claro que entre el Premio Maguey, las películas de Cine de Género y las opciones de la competición animada voy a tener mi parrilla llena. Si te lanzas al FICG a estas proyecciones, es probable que nos encontremos. Aunque, francamente, todas las secciones guardan sorpresas interesantes que seguro estimularán tu cinefilia. ¡Disfruta el festival este 2026! Recuerda que el FICG se celebra en la Cineteca tapatía, salas selectas de Cinépolis y muchas otras sedes.