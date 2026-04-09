Lo que se encontró Ricardo en Jalisco

Tengo mucha curiosidad por saber qué se está encontrando Ricardo Villanueva en su nuevo papel como delegado de Morena en Jalisco. En mi caso no se trata de un ejercicio periodístico. Lo único que pasa es que soy chismoso. Y como ya sabemos, la duda mata.

Digo que me resulta curioso porque no es cosa menor el encargo del exrector. No es por ser pesimista, pero si su misión es unificar al partido en Jalisco, le sería más fácil y rápido reconstruir las carreteras federales con sus propias manos. Y probablemente le saldría mejor.

¿Qué se habrá encontrado Ricardo Villanueva en el estado, en su papel de delegado? Primero, sin sorpresa para nadie, seguramente un partido dividido. No se ponen de acuerdo ni para dar posicionamientos conjuntos. Cada uno con su agenda y sus aspiraciones. Y si a eso le sumamos que hay varias personas apuntando a la misma posición, la cosa se pone más brava.

Ojo: esto no lo va a reconocer él. Se sabe que el doctor Villanueva es político y cuida las formas. Pero si está leyendo esto, ojalá que algún día saque el chismecito.

El ejemplo más obvio es Guadalajara. Hasta hoy, sabemos que por lo menos la quieren Carlos Lomelí, Merilyn Gómez Pozos, Itzul Barrera y Chema Martínez. Ojo, que la quieran es una cosa, pero que la merezcan es otra. ¿Cómo va a conciliar Ricardo Villanueva esos intereses? ¿Bastará el discurso de la elección por encuesta? ¿Se van a quedar los aspirantes tan tranquilos, sin darse patadas debajo de la mesa por la presencia del exrector? Lo dudo.

Por cierto: Ricardo ya se reunió con esos aspirantes… menos con uno. A Chema Martínez me lo dejaron nada más mirando. Hay mensajes que no hace falta verbalizarlos para que queden claros. No sé si en el futuro se vayan a reunir, pero lo que quedó claro es que Chema está lejísimos de ser una prioridad para Villanueva. Ciertamente lo entiendo.

Esos personajes son nada más los que le tiran a Guadalajara. Faltan los otros que nada más se mueven cuando los voltean a ver para asegurar el siguiente hueso. También los que quieren aspirar a la última reelección posible. Los que ya sienten que les toca algo. Faltan, incluso, las aspiraciones que tenga el propio Ricardo Villanueva y cómo las va a empatar con este papel.

Queda claro que la cercana relación de Ricardo Villanueva con Morena, incluso desde que era rector de la Universidad de Guadalajara, le está rindiendo frutos para ampliar sus alcances. Todavía queda tiempo para saber si su operación será efectiva o si Morena seguirá mirando a Jalisco desde lejos. Si me lo preguntan, prefiero la segunda opción.

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