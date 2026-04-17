Lo que me dijo Citlalli

La semana pasada entrevisté a Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres. La conversación se emitió antier en “Sal Con Amigos”, programa de Ibero 90.9 y Radio ITESO 95.1; y ayer la presidenta Sheinbaum anunció que le había aceptado su renuncia porque su colaboradora regresa a Morena.

¿Cómo es el partido que imagina Citlalli? ¿Ganarán en Morena los que creen en los principios o los que piensan que eso es un mero discurso y que lo que importa es el poder por el poder?

Hernández me contó que de (aún) más joven no le gustaban los partidos; repite varias veces que hay que aferrarse a los principios, y apostar por el diálogo: “Creo en el diálogo como un elemento estratégico que te permite intercambiar información, construir criterios y convencer. (…) Creo en lo que estamos haciendo y creo que podemos convencer a más gente, y parto de que la mayoría de las personas pueden coincidir en que haya menos pobreza en este país, en que haya más justicia, más acceso a derechos. Por eso soy dialogante.

-¿Qué no te gustaba de los partidos que ya estás viendo en el tuyo?

-“Yo pienso que los partidos son una herramienta. Y en la experiencia que he tenido sostengo que todo intento de organización política tiene sus vicios. En los movimientos hay vicios, en el activismo hay vicios... La única diferencia es que en los partidos hay dinero y disputa de cargos y poder y eso agudiza toda una cultura política que no hemos logrado erradicar”.

“Optimistamente creo que en Morena, y lo dije desde que hice campaña por la secretaría general, hay dos grandes visiones. Una mayoría que está convencida de que tiene que cambiar la cultura política, que los ideales, los principios son la base de nuestro actuar y fin. Y otro sector, minoritario pero con quizá más experiencia política, que cree que eso es un discurso, que no quiere transformar del todo las formas y las prácticas; me parece natural, creo que no hay un proyecto político nuevo que no tenga estas disputas, no necesariamente expresadas sino conviviendo; y yo pienso que Morena ha crecido muchísimo en poco tiempo, y que tiene ese gran reto, aferrarnos a ser un partido político diferente, alejado de los vicios, alejado de la cultura política tradicional pensada del poder por el poder”.

“Creo que hay personajes dentro del partido que son minoría, pero que no están entendiendo el proyecto, y que no son responsables con el proyecto y que entonces muestran un comportamiento en el ejercicio del poder ligado pues a esta parafernalia que hemos cuestionado, que no han entendido que la austeridad no es un discurso, sino una práctica de respeto a un pueblo que ha padecido el cinismo de los políticos durante mucho tiempo”.

“Porque si nos convertimos en una mayoría dentro de Morena que replique los mismos vicios, eso va a ir desgastando y la gente no quiere eso”.

“(Morena se creó para) abonar a un proceso de revolución de conciencias, y a mí me parece que eso es lo más importante; sí hay una gran mayoría en el pueblo de México que ya no ve bien a estos políticos, aun cuando estén vestidos de Morena. Y esto es una esperanza, porque también los partidos son herramientas y las construyen personas; ahí la inercia que tiene que ganar es aferrarnos quienes creemos que tienen que seguir haciéndose las cosas de manera diferente. A mí me parece que la buena noticia es que mientras haya un pueblo consciente y dispuesto a que las cosas sigan siendo distintas, los partidos quedarán en un segundo término”.

Para escuchar toda la conversación de Citlalli Hernández en “Sal Con Amigos”, la puedes buscar en cualquier plataforma el podcast.