Ley electoral burlada

En los últimos ocho días pasamos de nuevo del “piso parejo” al “delito parejo” al presenciar el muy prematuro e ilegal arranque de campañas político-electorales de cara al proceso electoral del 2027.

Se repitió así lo ocurrido en el proceso electoral pasado, cuando el pragmatismo político a ultranza del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo traicionar toda la agenda por la gobernabilidad democrática por la que luchó por años, al poner a competir a las llamadas “corcholatas” para definir la candidatura presidencial morenista, mucho antes que se cumplieran los tiempos que la Ley electoral marcaba para iniciar las precampañas.

Bajo la simulación de una competencia para ver quién era la o el “coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación”, el propio AMLO pasó a dinamitar las reglas del juego electoral, que en ese mismo proceso tuvo que imitar la alianza opositora, Va por México, que integró el PAN-PRI-PRD, que también anticipó su proceso interno para definir su candidatura presidencial.

Hace tres años, con un INE ya morenizado con Guadalupe Taddei Zavala, al frente, no hubo ninguna sanción a los morenistas por romper el principio de equidad al violar los tiempos electorales, ni a la oposición que tuvo que imitar el mal ejemplo por mera sobrevivencia.

Por esa actitud de “florero” de la autoridad electoral, ya empezó a correr la misma simulación para la elección intermedia, que en teoría debió empezar hasta el mes de septiembre.

Así, con toda impunidad, desde el domingo antepasado Morena presentó a los coordinadores de los comités de defensa de la cuarta transformación en los 17 estados donde habrá elección para gobernador. Obviamente son los que el partido oficial pretende ir colocando como sus futuros candidatos o candidatas, muchos de los cuales, han sido denunciados ya por realizar actos anticipados de campaña.

A diferencia de la lentitud hace tres años, esta vez la oposición entró al “delito parejo” en cuestión de días y a media semana el PRI nombró a los que llamó “Defensores de México”, que recorrerán también los Estados que tendrán elecciones y que coordinará la ex perredista y ex integrante del gabinete del priista Enrique Peña Nieto, encarcelada y después exonerada del delito de peculado, Rosario Robles.

Luego vino el partido Movimiento Ciudadano que lanzó en Nuevo León la campaña “Pensando en México” para perfilar a sus candidatos para el 2027, en donde destaca Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, a quien quieren postular para que sea su sucesora. El Partido Verde, pese a ser aliado de Morena, no se quedó atrás y también presentó a sus aspirantes.

El sábado el PAN anunció que todas sus candidaturas serán ciudadanas, para también meterse en la carrera electoral anticipada.

Es la Ley electoral burlada, que anticipa una competencia por el poder caótica.