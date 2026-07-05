Leclerc corre por nota para ganar el Gran Premio de Inglaterra

Charles Leclerc ejecutó una carrera perfecta en Silverstone a bordo del Ferrari, aprovechando la mala fortuna de Kimi Antonelli que sufrió una avería en la suspensión delantera del Mercedes W17 a 12 vueltas de la bandera de cuadros.

El monegasco inició su camino a la victoria gracias a una arrancada perfecta que le permitió superar a Antonelli al igual que Hamilton, relegando al líder del campeonato a la tercera posición.

El ritmo impuesto por Charles le permitió separarse paulatinamente de Hamilton, aprovechando que el heptacampeón se enfrascó en un feroz duelo con Antonelli por la segunda posición que llegó a su fin en el giro 11, cuando el joven italiano lo rebasó impecablemente en la curva Copse para darse a la difícil tarea de descontar los 4.1 segundos que lo separaban del liderato de la competencia.

Leclerc hizo valer su experiencia y el excelente ritmo de carrera de su SF26 para administrar su distancia, deteniéndose en los fosos por el compuesto duro en el giro 25 una vez que Antonelli había descontado la distancia a 2.4 segundos, retornando a la pista en la segunda posición, 17.3 segundos detrás de Kimi.

Mercedes mantuvo en la punta a su joven piloto dado que logró estabilizar su ventaja en 13 segundos, deteniéndolo hasta el giro 36 por el compuesto duro, regresando a la competencia en la segunda posición a 7.5 segundos de Leclerc, y descontando su distancia con respecto a Charles a más de un segundo por vuelta, logrando acercarse a 4.3 segundos para el giro 38, mismo en el que apareció la bandera amarilla virtual ocasionada por el lento rodar del Audi de Hulkenberg a fosos, para abandonar la competencia.

La carrera se reanudó un giro después, Antonelli siguió acelerando rumbo a una posible victoria descontando su distancia sobre el puntero a tan solo 2.8 segundos en la vuelta 41. Inesperadamente, su auto perdió velocidad obligándolo a detenerse en fosos y perdiendo toda posibilidad de sumar una sexta victoria en la temporada.

La rotura del protector de rueda y conducto de freno, producida por trepar constantemente sobre los bordes que delimitan la pista ocasionó que el deflector se atascara bloqueando el flujo de aire y restando dramáticamente la carga aerodinámica del eje delantero. El manejo agresivo de Kimi en persecución de Charles cobró demasiado cara la osadía.

Una vez terminada la amenaza, Leclerc y Hamilton se disponían a obtener el primer 1-2 de la temporada para Ferrari cuando apareció la bandera amarilla permanente producto del despiste de Verstappen en la curva Stowe durante el giro 48 de 52.

Ferrari ingresó a sus dos pilotos por neumáticos blandos usados pensando en asegurar el ansiado resultado. Mercedes se la jugó y decidió mantener en la pista a Russell con neumáticos intermedios que había montado en el giro 43, después de sufrir un pinchazo lento.

El RB22 de Verstappen fue retirado de la zona de escape para el giro 50. La dirección de carrera informó que el auto de seguridad se retiraría al final del giro 51, permitiendo que la última vuelta de la competencia se corriera a velocidad de carrera, pero inexplicablemente, el auto de seguridad se mantuvo en la pista hasta caer la bandera de cuadros, despojando a la escudería del ansiado y merecido resultado.

El segundo lugar obtenido por Russell le permitió alcanzar 154 puntos, acercándose a 25 de su compañero que no logró sumar a pesar de cruzar la meta en la décima posición, pero siendo despojado del punto correspondiente por una penalización de 5 segundos al rebasar los límites de pista con su inestable monoplaza en más de una ocasión durante los últimos giros.

Lando Norris logró llevar al McLaren a la cuarta posición, celebrando los 60 años del equipo fundado por Bruce McLaren en 1966 con un diseño exterior similar al que el malogrado neozelandés presentó en la carrera de Mónaco de ese año. El rendimiento del MCL40 dista mucho del alcanzado el año anterior, hay mucho trabajo por hacer.

Isack Hadjar culminó en un merecido quinto lugar, conduciendo el mejorado RB22 con la determinación de haber superado a su compañero en la calificación.

Los sexto y séptimo lugares obtenidos por Liam Lawson y Arvid Lindblad confirmaron a los italianos Racing Bulls como la nueva fuerza de la media tabla. Las 14 unidades obtenidos el día de hoy los acercaron a un punto del equipo Alpine.

Gabriel Bortoleto salvó el honor de Audi al llevar al R26 a la octava posición, los cuatro puntos obtenidos hoy lo colocan en la decimocuarta posición del campeonato de pilotos con seis unidades. Niko Hulkenberg no ha logrado sumar.

La penalización tardía de Antonelli favoreció a los pilotos de Alpine. Franco Colapinto y Pierre Gasly cerraron la competencia en el noveno y décimo lugar, sumando tres puntos que mantienen a la firma francesa en un sorprendente quinto lugar del campeonato de constructores.

Sergio Pérez cerró una actuación sobresaliente al terminar la competencia en la décimo quinta posición después de haber arrancado en el vigésimo escaño y superar a su compañero que terminó en el décimo séptimo sitio, una vez más.

El Gran Circo se traslada a la mítica pista de SPA para celebrar el 70o aniversario del Gran Premio de Bélgica del 17 al 19 de este mes.

Lo ocurrido a Antonelli el día de hoy fue bastante frustrante, al no lograr refrendar la cómoda victoria obtenida el día anterior en la carrera sprint. Su velocidad siguió impecable, pero su temperamento lo orilló a tomar riesgos innecesarios que lo castigaron severamente, aun así, sigue siendo favorito para convertirse en el campeón mundial más joven de la historia.