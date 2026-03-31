Las pérdidas de Juárez Trueba en el SIAPA

Hoy es formalmente el último día de trabajo de Antonio Juárez Trueba, como director general del Sistema de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El anuncio de su cese lo hizo el gobernador Pablo Lemus el lunes de la semana pasada, y apenas el viernes, mientras encabezaba su última sesión de la Junta de Gobierno del SIAPA, su aún jefe hacía leña del árbol caído al declarar que a Juárez Trueba se lo habían recomendado los “decanos” del SIAPA pero que había fallado e incurrido en omisiones a la hora de tomar decisiones: “Tenía un gran perfil técnico, pero muchas veces esto no empata con las decisiones ejecutivas y sobre todo con aquellas que tienen un carácter urgente”.

Al hasta hoy director del SIAPA, como lo he comentado, se la cobraron completa, y como si no hubiera recibido un organismo operador del agua en muy avanzado estado de descomposición.

Su pecado fue no haber advertido del colapso en el que recibió la dependencia, y crasos errores como su decisión o sumisa obediencia de haber aceptado a Eli Castro, sin experiencia ninguna en el tema hidráulico, como su asesora y ganando el mejor sueldo de esas oficinas, después de él. Ese escándalo minó gravemente su credibilidad, sobre todo cuando lo quiso justificar.

De acuerdo al último estado financiero del SIAPA, que se dio a conocer el viernes pasado en la Junta de Gobierno, Juárez Trueba también deja pérdidas económicas. Mientras en el 2024 el organismo operador del agua tuvo una utilidad de 229 millones de pesos, en el 2025 que estuvo a su cargo, tuvo pérdidas por 111 millones de pesos, con lo que a las finanzas de este ente público se le hizo un boquete de 320 millones de pesos.

En descargo del director saliente habrá que decir que, en 2025, algo pasó que el Gobierno de Lemus no ingresó al SIAPA un solo peso por concepto de ingresos, suspensiones y participaciones, de acuerdo a los mismos estados financieros presentados el viernes. Este hecho llama la atención porque por estos mismos rubros, en el 2024 le entregaron 150 millones de pesos. Es decir, a Juárez Trueba no solo lo dejaron solo desde la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, y desde la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), sino también del gobierno estatal que ya no aportó este fondeo.

Si partimos de los temas enlistados en el orden del día de la sesión del viernes de la Junta de Gobierno, y los temas que ahí se discutieron, sobre todo con el ayuntamiento de Tlaquepaque, es larga la lista de pendientes que recibirá mañana el nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui, y que mañana terminaremos de comentar.

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