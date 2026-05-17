La puntualidad también es civilización

Hay ciudades donde uno espera el transporte con resignación, como quien se encomienda al azar. Se mira a la esquina, se calcula el tiempo, se sospecha del reloj y se aprende, casi por instinto, que llegar tarde no siempre es culpa de quien llega, sino del sistema que lo lleva a vivir corriendo.

Pero también existen ciudades donde el transporte parece haber hecho un pacto silencioso con la dignidad del ciudadano. El autobús llega cuando debe llegar. La parada no es una promesa vaga, sino un acuerdo cumplido. Las unidades son limpias, modernas, cómodas, eficientes. Nadie parece sorprendido por esa precisión, porque cuando una sociedad convierte el orden en costumbre, la maravilla se vuelve normalidad.

Y entonces surge una pregunta inevitable para nuestra Guadalajara: ¿por qué no aspirar con mayor decisión a un transporte público digno de la metrópoli que somos?

No se trata solamente de camiones nuevos. Se trata de una forma de pensar la ciudad. El transporte público no es un asunto menor ni un servicio secundario para quienes “no tienen coche”. Es la columna vertebral de la vida urbana. Por ahí circulan trabajadores, estudiantes, madres de familia, adultos mayores, jóvenes que van construyendo su futuro, personas que cada mañana entregan horas de su vida a una ciudad que debería devolverles respeto en forma de puntualidad, limpieza y seguridad.

Un camión impuntual no sólo retrasa la agenda, sino que desgasta los ánimos. Una unidad contaminante no sólo ensucia el aire; ensucia la esperanza. Un transporte descuidado no sólo mueve pasajeros; también transmite un mensaje psicológico: “arréglatelas como puedas”.

Y una ciudad no puede crecer con esa filosofía del descuido y hasta del abandono.

Guadalajara necesita una renovación profunda, seria, sostenida y ambiciosa de su transporte público. No como maquillaje urbano ni como obra de temporada, sino como visión de un mejor futuro. Autobuses modernos, menos contaminantes, rutas mejor planeadas, horarios confiables, estaciones limpias, información clara, operadores capacitados, tecnología útil y una cultura de respeto al usuario.

La puntualidad también educa. La limpieza también forma ciudadanía. La eficiencia también pacifica. Cuando el transporte funciona, la gente vive con menos estrés, llega con más calma, organiza mejor su día y siente que la ciudad no es una enemiga, sino una aliada.

El transporte público revela el grado de civilización práctica de una comunidad. No en sus discursos, sino en sus horarios. No en sus promesas, sino en la manera como trata al pasajero anónimo que sube con prisa, con cansancio o con ilusión.

Guadalajara merece moverse mejor. No por vanidad de modernidad, sino por respeto a su gente.

Porque una ciudad también revela su espíritu en la hora exacta en que pasa un camión, incluso considerando el tráfico en la ciudad. Eso es progreso.

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