El 3 de septiembre de 2019 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador declaraba -a propósito de los negocios con el huachicol- que: “Nada de que el presidente no sabía, nada de que el presidente no estaba enterado. Este es un sistema presidencialista. El presidente se entera de todo, como los gobernadores en los estados. O sea, basta de hipocresía de estar engañando… Mentira, el presidente de México se entera de todo”.

Sin embargo, aparentemente el presidente -en el caso que hoy nos ocupa, la presidenta- no se entera de todo y así quedó demostrado en la conferencia mañanera de ayer lunes, cuando Claudia Sheinbaum fue abordada sobre la muerte de dos agentes mexicanos y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes fallecieron en un accidente automovilístico en Chihuahua, después de que los connacionales habían participado en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas y los estadounidenses, quienes habían estado dando entrenamiento sobre drones en la región, que supuestamente no participaron en el operativo y que solo se les daba un “aventón” al aeropuerto para regresar a la Ciudad de México.

La percepción en un principio fue de que los agentes estadounidenses habían participado en el operativo, ya que el vehículo accidentado en que viajaban iba en el convoy de militares que habían tomado parte en el aseguramiento y decomiso del laboratorio. Sin embargo, el fiscal de Chihuahua, César Jauregui, dijo que los agentes estadounidenses se habían encontrado después del operativo con el personal militar.

Pero la presidenta fue sorprendida en la conferencia con el cuestionamiento de esa supuesta participación, a lo que dijo, “No estábamos enterados. Fue decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua”, dijo Sheinbaum, agregando que “... desde ayer el gabinete de Seguridad estableció contacto con el embajador Ron Johnson. Se dio información por parte de la fiscalía que había conocimiento de la colaboración, pero no es así”.

Lo que extraña, es que la presidenta, quien se reúne todas las mañanas con su gabinete de Seguridad -en el que participan las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia-, no le hayan dado detalles del accidente automovilístico que había sucedido 26 horas antes, en donde extraordinariamente habían fallecido dos agentes estadounidenses y cuando supuestamente ya sabían que no habían tenido “vela en el entierro” (?). Esto nos demuestra que la presidenta no se entera de todo o que se hizo “como que la virgen le habla”.

Usted, ¿qué opina?