La operación Sheinbaum al inédito amago de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó pronto al nuevo punto de inflexión en la narrativa de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de una eventual intervención militar del gobierno de Estados Unidos en México.

No podía ser de otra manera porque, con los exacerbados ánimos expansionistas de Trump luego del golpe a Nicolás Maduro en Venezuela, expresó con más claridad que nunca el jueves pasado, su intención de iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles de la droga, que insistió, por enésima ocasión, “están dirigiendo México”.

“Vamos a empezar a atacar en tierra en los que se refiere a los carteles”, aseguró el también magnate a Fox News, su cadena de noticias favorita y aliada.

Esa declaración encendió los focos rojos en Palacio Nacional. Por ello, ese mismo día Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a buscar al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para hablarle de los resultados que, en el combate al narco, considera Sheinbaum, ha tenido México y dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, bajo los principios de “respeto irrestricto a la soberanía”.

La urgencia fue tal, que además de esa instrucción, Sheinbaum solicitó al día siguiente una conversación telefónica con Trump. Ese mismo día, le programaron la llamada para ayer lunes.

Antes, el domingo se dio el contacto telefónico De la Fuente-Rubio, del que el Gobierno estadounidense dijo que fue “para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”. En el comunicado del Departamento de Estado se subraya que Rubio “enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles” para proteger a Estados Unidos, y “al hemisferio”.

Tras su llamada de 15 minutos ayer con Trump, la Presidenta descartó una intervención militar de Estados Unidos en suelo mexicano para atacar a los cárteles de la droga, como anunció el jueves el presidente estadounidense. Reconoció que su homólogo le volvió a insistir en esa posibilidad, pero que ella le aclaró nuevamente que ese tema “no está sobre la mesa” de negociaciones, porque “está la soberanía de México y la integridad territorial”. Que Trump reconoció el trabajo realizado, pero que le parecía que se podía hacer más. “Le dije sí, en efecto se puede hacer más, pero se está trabajando”.

Incluso aseguró que, en la conversación telefónica, Trump le preguntó sobre el caso Venezuela y que ella le expresó el rechazo del Gobierno de México a la operación militar en aquel país.

Así, habrá que esperar la versión del presidente estadounidense y si antes no ocurre una nueva sorpresa de clara intervención como pasó con la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada, en el 2024, cuando no estaba ni Sheinbaum, ni Trump con su corregida y aumentada doctrina Monroe.