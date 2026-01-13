La llamada entre Trump y Sheinbaum fue provocada por la Presidenta de México y ella misma fue quien se encargó de difundir su contenido; de la conversación telefónica de ayer entre Palacio Nacional y la Casa Blanca -hasta las 4 de la tarde que escribimos esta reflexión- el presidente Donald Trump no comentó nada; en la sección de noticias de la página de la Casa Blanca la comunicación entre mandatarios pasó desapercibida -no existió-; en la red social Truth Social -sitio oficial de Trump- ni una sola mención, y la secretaria de prensa de la administración estadounidense, Karoline Leavitt -siempre muy activa para divulgar las actividades de su presidente-, un silencio total sobre el encuentro telefónico. ¿Cómo interpretarlo?

En los últimos días, en diferentes medios y a través de diferentes plataformas, Trump se ha referido a “estar a punto” de iniciar operativos militares en nuestro territorio en contra de los grupos “terroristas” -cárteles de la droga-, además de señalar el domingo con letras mayúsculas en su red social “¡NO HABRÁ MÁS NI PETRÓLEO PARA CUBA, CERO!”, lo que encendió las alarmas en Palacio por aquello que quieran invadir nuestra soberanía y que en el asunto de los cubanos, somos quienes los que abastecemos -regalándoles- el crudo “por cuestiones humanitarias”.

Después de la llamada a Sheinbaum se le preguntó directamente, “Si quedó descartada una acción militar, ¿usted considera?”, y la respuesta fue un titubeante “Si”, por lo que se le insistió, “¿Tras esa llamada quedó súper descartada?”, y la respuesta volvió a ser un escueto “Si”. Claudia nunca descartó con firmeza y en base a la argumentación de una parte de la conversación con Trump que eso no vaya a suceder.

Además, en otra parte de las preguntas y respuestas en la conferencia de prensa, Sheinbaum dijo, “El pueblo de México tiene que saber primero que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía, ni la integridad territorial, jamás, buscamos coordinación sin subordinación, como iguales… entonces, no es un asunto de hoy ya, sino que es permanente la comunicación, la coordinación, la defensa del pueblo de México. Aquí, allá, todo es permanente y, si es necesario, llamar a una movilización”. Y se le preguntó, “¿Se refiere a una movilización militar?”, y su respuesta fue, “No, POR EL MOMENTO, no”.

Entonces, no lo descarta definitivamente. Y conociendo a Trump, quien en estos momentos “trae en la mira a Cuba”, teniendo en la línea telefónica a la presidenta del país que está abasteciendo a la isla del petróleo y que no le pregunta nada sobre el asunto, según dijo Sheinbaum, no suena nada lógico. Al final de cuentas, ¿cómo interpretar todo esto?

Usted, ¿qué opina?