La nueva matria

Con la novedad de que nuestra amada Presidenta, con M de mujer, ha girado instrucciones al peladaje para que, en vez de patria, digamos matria, cosa que hace aprovechando que es una mujer poderosa, bien vestida, simpática y amada hasta la locura por sus súbditos. Pero debo decir que me parece que, con la moderación que le es característica, se quedó corta, entonces propongo que no nada más se diga así, sino que cambiemos términos como “chinfla tu mauser” por “chinfla a tu pater” y, en vez de decir que algo se tiene “a madres”, convertirlo en “a padres” y, como mujer es con “a”, pues proponer que todas las palabras terminadas en “a” sean femeninas y las terminadas en “o” sean masculinas; y así, hablaremos de toro y tora, de vaca y vaco, y de planta y planto, para completar los términos. Y como todo mundo querrá quedarse con tan inteligente propuesta, pues patentarla de alguna manera.

Por otro lado, el libro del señor expresidente, Andrés Manuel López Obrador, se está vendiendo como pan caliente y baste decir que Adán quedó muy augusto comprando 17,000 ejemplares, que lo convierte automáticamente en un libro más vendido que la Biblia. Por situaciones accidentales, a mí me tocó uno de los que repartieron gratis, lo cual agradezco, porque libro es libro, aunque vino a competir con la libra escrita por la doctora en el poder. Y sí me da envidia que el señor expresidente tenga gente que lo quiera tanto y compre esas cantidades de libros. En mi caso, de un libro que yo escribí se compró un solo ejemplar y el comprador fui yo.

Y muchos que pensábamos no cargar pastores ya llegamos y tendremos que prepararnos para la entrada del año, por aquello de “enero y febrero, desviejadero”.

Por otra parte, siguen ampliándose los productos Bienestar y se inauguraron unas bonitas farmacias portátiles, aunque ya dijo algún funcionario que, para que no te falten medicinas, lo mejor es no enfermarse y así, para ahorrar electricidad, apagar un foco y, en lo local, algún imitador de tan brillantes conceptos declaró que, para evitar asaltos, lo ideal es no distraerse y estar atentos a nuestro entorno.

Y sigue, en lo local, invitándose a la gente a ir al centro de la ciudad, lo que me parece cuando menos curioso, porque sólo dice eso alguien que nunca ha ido al centro, porque el centro siempre está lleno a tope; lo que pasa es que quieren que se desarrolle vivienda y ahí es donde no se habita, y nos encontramos que el principal drama es que la mayoría de las cantinas han ido cerrando. Y es que la gente vive donde quiere o donde puede y, por lo general, los que invitan a vivir en el centro no viven ahí, y desconozco los precios de las casas en el centro, pero, aunque comerciales, deben estar muy caras.

Le deseo a mi solitario lector una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo en unión de su familia.