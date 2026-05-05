La nueva frontera no está en el territorio

Durante décadas, la frontera entre México y Estados Unidos fue entendida como una línea física: territorio, vigilancia, garitas, agentes, retenes y control de flujos. Era una frontera visible, medible, patrullable. Hoy, sin embargo, esa frontera se está moviendo hacia algo menos tangible, pero mucho más determinante: la confianza.El caso Rocha Moya, más allá de su dimensión jurídica inmediata, debe leerse dentro de ese cambio. No como un expediente aislado, sino como parte de una nueva forma en que Estados Unidos observa a los países con los que convive. La lógica tradicional era perseguir cárteles, capturar líderes y negociar cooperación en seguridad. Pero esa lógica empieza a ser insuficiente cuando el problema deja de ser sólo criminal y se vuelve estructural.Ahí está el quiebre.No se trata únicamente de si un gobernador debe responder o no ante una corte extranjera. Se trata de si un sistema político puede sostener su legitimidad cuando otro país comienza a evaluar la confiabilidad de sus instituciones.Estados Unidos parece estar observando no sólo a los actores, sino los patrones: redes de protección, flujos de información, omisiones institucionales y estructuras que permiten operar al crimen más allá de un individuo en particular. La pregunta ya no es sólo quién hizo qué, sino qué entramado lo hizo posible.México, en cambio, suele reducir el problema al sujeto. No necesariamente por convicción jurídica, sino por conveniencia política. Convertir un caso en una discusión sobre una persona —sus pruebas, su responsabilidad, su debido proceso— permite acotar el daño y evitar que la pregunta se expanda.Porque cuando la mirada se desplaza del individuo al sistema, la conversación deja de ser manejable. Ya no se trata sólo de culpabilidad o inocencia, sino de qué estructuras lo permitieron, quiénes se beneficiaron y qué tan extendidas pueden estar.Esa es la trampa: concentrarse en el "monstruo" para no mirar las condiciones que hicieron posible su existencia. Los sistemas de poder rara vez funcionan a partir de anomalías puras. Funcionan mediante equilibrios, tolerancias, silencios y omisiones que después necesitan presentar como excepciones.Por eso este momento es delicado. Si el caso se reduce a una persona, se vuelve administrable. Si se reconoce como síntoma de una lógica más amplia, obliga a revisar estructuras políticas, institucionales y territoriales completas.En ese punto, la relación entre México y Estados Unidos también cambia. Ya no se trata sólo de cooperación en seguridad, sino de evaluación mutua. No importa únicamente lo que un país dice hacer frente al crimen, sino qué tan creíbles son sus instituciones cuando prometen combatir aquello que durante años pudieron haber permitido crecer.Quizá por eso el caso incomoda tanto: mirar al sujeto permite administrar el daño; mirar al sistema obliga a preguntarse cuántos más podrían estar dentro de él.Y pocas cosas son más peligrosas para el poder que una pregunta que ya no puede contener.