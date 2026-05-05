Convocatoria abierta

El Instituto Jalisciense de la Vivienda decidió ponerse generoso -con medida- y abrió el registro de “Mi Primera Renta”, un programa de apoyo de dos mil 500 pesos mensuales que, en el mercado actual, alcanza para… bueno, para intentarlo.

La primera tanda: mil 100 jóvenes de 20 a 24 años en la zona metropolitana y Puerto Vallarta, elegidos entre quienes logren descifrar el formulario, reunir papeles y jurar, bajo protesta, que sobreviven sin otros apoyos.

La apuesta es noble: independizar juventudes sin romperlas en el intento. El apoyo durará seis meses, tiempo suficiente para aprender que rentar no es romántico, pero sí muy real. Si todo sale bien, en 2027 quizá más municipios entren al club. Mientras tanto, que gane el mejor… o el más rápido en subir su CURP.

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¿Alguien tiene el dato de si el fiscal Anticorrupción ya volvió de vacaciones… o si sigue en modo “no molestar”? En el escritorio de Eduardo Cipriano Manzanilla se apilan denuncias como adorno institucional, mientras las carpetas envejecen con más polvo que avances. A casi tres meses en el cargo, casos como el fichaje de Ely Castro en el SIAPA y los 100 millones de pesos en medicamentos tirados siguen en pausa eterna.

De las presuntas narconóminas, mejor ni hablamos: silencio digno de biblioteca.

Y ahora se suma otra joya: una licitación bajo sospecha en Tlaquepaque. El combate a la corrupción promete… pero no estorba. La duda es si esto es estrategia de largo plazo o simple costumbre: dejar que todo pase, sin que pase nada. ¿Siete años más así? Parece que el reloj sí avanza, pero las investigaciones no.

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En Morena Jalisco descubrieron el hilo negro: respaldar a la nueva dirigencia nacional. Faltaba más. Tras la elección dominical pasada, la estructura estatal se alineó sin titubeos con Ariadna Montiel, con mensajes de unidad que, casualmente, siempre llegan después de que se reparten las sillas.

Nos dicen que Érika Pérez aseguró que Jalisco estará listo para apuntalar el “segundo piso” de la 4T, porque si algo sobra es entusiasmo… y disciplina. Lo interesante no es el respaldo -ese venía incluido- sino quiénes seguirán sentados en el comité estatal cuando pase la foto oficial.

También hubo espacio para recordar que, con Luisa María Alcalde, el partido creció y se cohesionó. ¿En serio?

