La noticia es Marco Verde, el mazatleco y medallista olímpico en París 2024, anunció que su quinta pelea profesional la celebrará en Guadalajara el 14 de marzo, ante rival y escenario por designar.

Con su presentación, el "Green", se une a la nueva época en promoción y producción del boxeo jalisciense, ascenso que debe tener registro con los tapatíos, Rafael "Divino" Espinoza, campeón mundial pluma OMB, y Christian "Chispa" Medina, campeón mundial mosca OMB, y quien estrenará su cinturón ante Adrián "Gatito" Curiel Domínguez, originario de Ecatepec de Morelos, ex campeón mundial minimosca FIB, el 6 de febrero rn el Domo Alcalde.



Tres boxeadores que van ganando el cariño del público nacional a través de compromisos que enriquecen el prestigio de la escuela boxística mexicana. Marco Verde, sumara otro nombre a su palmarés, oportunidad para aprovechar la plataforma de lanzamiento que representa Guadalajara, crecería su activo en popularidad internacional. El muchacho es carismático, la medalla de plata que obtuvo en París 2024, es recuerdo vivo en los mexicanos, lo quieren ídolo. La industria global estará pendiente del desempeño del sinaloense el 14 de marzo, es nombre importante para convertirse en el mandón del boxeo mundial.

Marco Verde desarrollará el encuentro número cinco en la división de los pesos mediano, su récord, 4-0, con dos nocauts.

Tras ganarle al mexicano William "Camarón" Zepeda por decisión en julio, el estadounidense Shakur Stevenson dijo que estaba listo para cosas importantes. Mañana tendrá enfrente a Teófimo López en el Madison Square Garden de Nueva York, a quien desafiará por el campeonato mundial súper ligero OMB.

Teófimo, hondureño-estadounidense, es boxeador fuerte, franco, que se hizo respetar tras ganarle al ucraniano Vasyl Lomachenko en 2020, victoria con la que ascendió varios escalones en popularidad. No pocos consideran que el boxeo elusivo de Stevenson lo conducirá a la obtención del campeonato mundial, sin embargo, en esta ocasión, el originario de Newark, Nueva Jersey, se encontrará ante un adversario de su misma talla, con la estatura y distancia suficientes para cerrarle los espacios y enviarle puños con pegada respetable. Stevenson ganó favorables comentarios con los coscorrones que le propinó a Oscar Valdez, y el triunfo ante "Camarón" Zepeda, quienes ofrecieron ventajas por su talla, ambos chaparrones... Y por ahí estaré atisbando.