¡La mera verdad!

Dicen en Morena que alguien se pasó de sincera. Adriana Marín, una colaboradora en el Congreso capitalino, dijo en voz alta lo que muchos repiten en privado: que el narco emplea a miles. Y sí, los números existen, los estudios también… pero hay verdades que no se dicen frente a las cámaras, como fue el caso de la joven. Porque una cosa es analizar la realidad y otra ponerla en horario estelar.

El partido, rápido y disciplinado, sacó el clásico deslinde: fue opinión personal, no oficial, no institucional, no de nadie. ¡Faltó decir que tampoco la conocen!

Eso sí, condenaron el acoso, porque una cosa es regañar puertas adentro y otra dejar que la hoguera digital se salga de control.

Moraleja política: puedes tener razón, datos y contexto, pero si incomodan al discurso oficial, mejor guárdalos. ¡Qué tal!

*  *  *

En Tlajomulco hubo obra nueva y fiesta. El alcalde Gerardo Quirino inauguró el Camino a El Zapote… y de paso su cumpleaños. Porque si ya estaba el templete, pues que suene el mariachi. Tras el corte de listón llegaron las mañanitas en vivo, tres pasteles y vecinos felices, algunos hasta con ración triple.

Pero el festejo no fue solo azúcar. Entre abrazo y selfie, el presidente soltó que el gobernador Pablo Lemus —tras una llamada telefónica— quedó comprometido a reunirse para ver si afloja recursos para ampliar la carretera a cuatro carriles. Total, la vía conecta Adolf Horn, Chapala y el Aeropuerto, por lo que no es un detalle menor.

Y como la ocasión lo ameritaba, también pidió a los ejidatarios de la zona que sigan dialogando para hacer realidad la Universidad Aeronáutica, en coordinación con la UdeG.

¡Año nuevo, agenda llena… y pastel incluido!

*  *  *

Con gesto serio, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, entregó al Congreso de Jalisco la terna para elegir al próximo fiscal Anticorrupción. Los nombres: Tatiana Anaya, consejera jurídica del Ejecutivo; Ricardo Sánchez Beruben, excoordinador estatal de Seguridad; y Cipriano Manzanilla, funcionario de la Secretaría de Salud. ¿Diversidad total?

Zamora aseguró que los cargos actuales o pasados no afectan la autonomía, que la ley no prohíbe nada y que todos ejercen su derecho. Faltaba más. Aquí nadie llega con compromisos, aunque hayan trabajado codo a codo con el Gobierno.

Ahora el Congreso tiene hasta el 20 de enero para decidir.

A Gustavo González Hernández lo dejaron fuera, a pesar de que fue el segundo mejor evaluado.

