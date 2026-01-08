Cinco juegos después, el momento de la verdad para los Charros

Los Charros de Jalisco están exactamente donde querían estar… y, al mismo tiempo, en el único sitio donde nadie quiere permanecer demasiado: al borde del abismo competitivo, ese filo donde la gloria y el fracaso se miran de frente sin parpadear. Cinco juegos disputados, una serie intensa, áspera, cargada de tensión, y ahora una pausa obligada. Hoy descansan. El béisbol concede ese respiro que no siempre es bendición, porque mientras el cuerpo se recupera, la cabeza no descansa jamás.

La serie se traslada a Hermosillo, territorio históricamente hostil, plaza de béisbol duro, conocedor, exigente. Ahí, los Charros tienen dos escenarios posibles y ninguno admite medias tintas: ganar mañana y cerrar la serie con autoridad, o perder y forzar el séptimo juego, ese ritual cruel del “vencer o morir” donde ya no existen planes, estadísticas ni discursos motivacionales. Solo nervio, temple y béisbol puro.

Cinco juegos son suficientes para desnudar a cualquier equipo. Ya no hay secretos. Ya no hay sorpresas tácticas. Cada lanzador ha mostrado su repertorio, cada bateador sus miedos y sus fortalezas. En este punto de la serie, no se gana con el brazo más fuerte ni con el swing más espectacular, sino con la cabeza más fría. Y ahí está la gran interrogante de los Charros: ¿qué versión de sí mismos llegará a Hermosillo?

Porque este equipo ha mostrado dos caras. Una, combativa, resiliente, capaz de levantarse tras el golpe y responder con carácter. Otra, errática, vulnerable en momentos clave, propensa a regalar outs y a dejar ir oportunidades que, en postemporada, no vuelven jamás. La diferencia entre una y otra no está en el talento —que lo hay— sino en la capacidad de entender el momento histórico que se está viviendo.

El descanso puede ser aliado o enemigo. Permite reordenar la rotación, sanar golpes, enfriar la ansiedad. Pero también corta el ritmo, rompe inercias positivas y deja espacio para que la duda se cuele como humedad en paredes viejas. Hermosillo no perdona vacilaciones. Su afición huele el miedo y lo convierte en presión. Cada lanzamiento será observado como si fuera el último, cada error amplificado como sentencia.

Ganar mañana sería mucho más que un triunfo. Sería un mensaje. Significaría cerrar la serie en casa ajena, demostrar madurez competitiva y evitar el desgaste emocional de un séptimo juego. Porque el séptimo no se juega: se sobrevive. Ahí no importa quién fue mejor en los seis anteriores. Importa quién resiste cuando el estadio ruge, cuando el brazo pesa y cuando el bate parece más largo de lo normal.

Pero si no se gana mañana, si la serie se empata y todo se decide en un juego definitivo, entonces los Charros deberán mirarse al espejo sin excusas. El séptimo juego es una prueba de carácter colectivo. Es el examen final donde se reprueba por un error mínimo o se aprueba con una jugada heroica. Ahí no hay mañana. No hay margen. No hay consuelo.

Esta serie ha sido, hasta ahora, un reflejo del béisbol mismo: impredecible, cruel, fascinante. Los Charros tienen con qué ganar. Tienen pitcheo, tienen bateo oportuno, tienen experiencia. Lo que está en juego no es la capacidad, sino la determinación. La pregunta no es si pueden, sino si quieren cargar con el peso de la historia o dejar que sea la historia la que los aplaste.

Hermosillo será juez y escenario. Mañana puede ser la noche del cierre, del festejo contenido, del apretón de manos con sabor a misión cumplida. O puede ser la antesala del día más largo, ese séptimo juego que paraliza corazones y define temporadas enteras en nueve entradas.

Los Charros descansan hoy. Descansan mañana. Pero la serie no descansa. La presión viaja con ellos. Y el béisbol, como la vida, no premia intenciones: premia decisiones. Mañana sabremos si Jalisco está listo para ganar… o para jugarse todo en un último suspiro.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1