Vivienda en renta: ¿una estrategia viable para repoblar el municipio de Guadalajara?

El municipio de Guadalajara es una shrinking city: ha perdido cerca de 265 mil habitantes desde 1990. Entre las principales causas de esta disminución destacan el envejecimiento de la población, el agotamiento de reserva urbana y el desplazamiento del uso habitacional por actividades terciarias. A ello se suman restricciones normativas, la insuficiencia de instrumentos de gestión urbana que promuevan la redensificación y la renovación urbana, así como la escasa demanda de vivienda en el centro, derivada de problemáticas sociales persistentes, que restan atractivo residencial.

La disminución poblacional representa una paradoja fiscal y territorial. Por un lado, reduce la base tributaria municipal; por otro, Guadalajara, en su carácter de municipio central, presta servicios a cientos de miles de visitantes que, sin residir en la ciudad, se benefician diariamente de parques, calles o alumbrado público, sin contribuir directamente a su financiamiento. Al mismo tiempo, la población vulnerable desplazada hacia la periferia metropolitana enfrenta servicios públicos y equipamiento social de menor calidad, mayores condiciones de inseguridad y un acceso más limitado a oportunidades laborales, lo que obliga a recorrer largas distancias en busca de empleo, con frecuencia en Guadalajara.

En este contexto, el programa de apoyo al alquiler de vivienda anunciado por la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, constituye una noticia alentadora para la ciudad. La vivienda en renta puede contribuir a frenar la pérdida de población, particularmente entre los grupos de bajos ingresos, quienes enfrentan mayores niveles de segregación residencial y exclusión social.

No es indispensable que todas las personas sean propietarias de su vivienda. En ciudades como Berlín, el alquiler representa cerca del 89% del mercado habitacional. En Guadalajara, en 1960, alrededor del 70% de los hogares rentaba su vivienda; hoy esa proporción se ha reducido a cerca del 35%. Este cambio refleja transformaciones sociales y demográficas: menor número de matrimonios, aumento de divorcios, crecimiento de hogares unipersonales y envejecimiento poblacional.

Un factor clave para revalorar la vivienda en renta es el incremento sostenido del precio de la vivienda en Guadalajara —superior al 11% anual en los últimos años—, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo. Por ello, la vivienda en alquiler representa una alternativa viable para que grupos con limitada capacidad de acceso a vivienda propia puedan habitar la ciudad consolidada, con rentas inferiores a las del mercado para viviendas equivalentes y con claras ventajas de accesibilidad a empleos, servicios y equipamiento social.

Los programas de vivienda en alquiler suelen operar mediante subsidios tanto a la oferta —por ejemplo, incentivos fiscales y financiamiento preferencial para su construcción— como a la demanda, a través de apoyos a personas que, por sus condiciones, requieren ayuda para el pago del alquiler. Entre estos mecanismos destacan los vouchers de vivienda, que constituyen subsidios a la demanda.

Este tipo de programas establece estándares mínimos de calidad y precio para las viviendas participantes, las cuales deben contar con autorización gubernamental. Generalmente, los vouchers cubren un porcentaje del alquiler de una vivienda típica, no de lujo, ubicada en barrios de ingreso medio, dirigida a familias de bajos ingresos.

La elegibilidad se determina por el ingreso familiar. Por regla general, el ingreso no debe exceder el 50% del ingreso medio del área metropolitana. Un alto porcentaje de los vouchers se reserva para hogares con ingresos iguales o inferiores al 30% del área. Las familias beneficiarias suelen aportar alrededor del 30% de su ingreso mensual al pago del alquiler, mientras que el gobierno cubre la diferencia hasta un límite previamente establecido.

Una vez seleccionada la vivienda, la autoridad local realiza una inspección para verificar el cumplimiento de estándares de calidad y revisa el contrato de arrendamiento para asegurar que el costo sea razonable. El subsidio se transfiere directamente al propietario en nombre de la familia beneficiaria.

La evidencia internacional sugiere que estos programas pueden elevar la calidad de vida de sus beneficiarios al facilitar su residencia en barrios con mejores servicios públicos, mayores oportunidades laborales y mejor equipamiento urbano. Asimismo, promueven la mixtura socioeconómica en zonas de ingreso medio, diversificando la composición social y favoreciendo la cohesión social. Con ello se atenúa el llamado “efecto vecindario”, entendido como la influencia negativa que entornos con alta concentración de pobreza pueden tener sobre las trayectorias de vida de sus residentes.

En suma, la vivienda en renta puede contribuir a disminuir la segregación social, evitar el desplazamiento forzado hacia la periferia y fortalecer la inclusión social. Además, incentiva la renovación de centros urbanos y mejora la accesibilidad a empleo y servicios. En ese sentido, el impulso a la vivienda en alquiler representa una estrategia pertinente para el repoblamiento del municipio de Guadalajara.

Eugenio Arriaga Cordero es doctor en estudios urbanos por la Universidad estatal de Portland y académico de la Esarq.