La generación que sobrevive

Hay generaciones que nacen en tiempos de expansión. Y hay generaciones que aprenden, desde muy temprano, a resistir.

Los datos son fríos, pero lo que revelan es profundamente humano: los jóvenes de hoy reportan niveles de bienestar emocional muy por debajo de lo esperado para una vida sana. No es una crisis aislada ni un fenómeno de un país en particular. Es, más bien, una tendencia global. Una generación entera que está luchando por sobrevivir, por florecer.

Crecieron en un mundo hiperconectado, pero paradójicamente más solo. Un mundo donde las pantallas llegaron antes que muchas conversaciones, donde la validación se mide a base de “me gusta” y la comparación es permanente. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a información, y nunca antes habíamos estado tan expuestos a la ansiedad de no ser suficientes.

Lo que está pasando debería obligarnos a preguntarnos qué hicimos —o qué dejamos de hacer— como sociedad.

Debilitamos los espacios comunes. Reducimos el tiempo compartido. Permitimos que la lógica del mercado ocupara territorios que antes eran para la familia y la comunidad. Y terminamos confundiendo conexión con pertenencia.

Y mientras invertimos más recursos en atender síntomas, el malestar no disminuye. Tal vez porque el problema no es únicamente clínico. Claramente, tenemos visos de que el problema es más profundo. El problema es cultural. El problema es civilizatorio.

Esta generación no es frágil por naturaleza. Es sensible a un entorno que exige demasiado y acompaña poco. Ha tenido que procesar crisis económicas, pandemias, violencia, incertidumbre climática y un flujo incesante de estímulos que no dan tregua. Ha tenido que aprender a adaptarse. A resistir. A tratar de seguir adelante, incluso cuando el suelo esté inestable.

Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir.

Si los jóvenes son el espejo del mundo que construimos, el reflejo merece atención, no reproche. Tal vez la tarea no sea exigirles mayor fortaleza, sino abocarnos a reconstruir las condiciones que hacen posible el bienestar: comunidad, propósito, límites razonables, conversaciones reales.

No se trata de nostalgia por un pasado idealizado. Es más bien la responsabilidad que tenemos con el futuro.

Una sociedad que reconoce a tiempo el malestar de sus jóvenes, todavía está a tiempo de corregir. Reconstruir comunidad. Enseñar que la vida no es una competencia permanente, sino una experiencia compartida.

Porque una sociedad que acepta que sus jóvenes apenas resistan, termina apagando la posibilidad de que desplieguen todo su ser.

Lo cierto es que nuestra juventud no está destinada a sobrevivir. Está llamada a florecer.

Y eso depende, en buena medida, de nosotros.