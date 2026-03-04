¿Puras candidatas o qué?

En los pasillos del Instituto Electoral de Jalisco todavía resuena el eco de aquellos lineamientos que, en municipios como Zapopan, reservarían la próxima contienda sólo para candidatas. La idea provocó más de 40 impugnaciones —con especial entusiasmo guinda— que aterrizaron en el Tribunal Electoral del Estado, donde han disfrutado de un reposo digno de archivo histórico. Más de un año y el expediente sigue en modo contemplativo. ¿Pues qué hacen los magistrados? ¿Meditación jurídica trascendental?

La novedad es que la Sala Regional del INE ya les jaló la toga y ordenó resolver en los próximos días. Así que pronto sabremos si en 2027 las boletas municipales serán territorio exclusivo para las mujeres en municipios como Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

No es un asunto menor: la decisión marcará la paridad de género, pero también la inclusión de grupos históricamente discriminados. Y, de paso, medirá la velocidad real de la justicia electoral.

* * *

Por cierto, si el Programa de Resultados Electorales Preliminares (conocido como PREP) desaparece, prepárese usted para una nueva tradición democrática: la pijamada electoral sin resultados.

Nos cuentan que la presidenta del Instituto Electoral en Jalisco, Paula Ramírez, ya advirtió —con tono institucional, pero cara de “esto se va a poner bueno”— que podríamos irnos a dormir la noche de la elección sin saber quién ganó.

Porque sin el PREP y sin el conteo rápido (en las 125 Presidencias Municipales), la incertidumbre sería la gran triunfadora.

Y eso que, con los resultados preliminares, ya hay nerviosismo. Ahora imagínese el suspenso al estilo serie de streaming, pero sin final de temporada.

Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum afina su reforma electoral, en Jalisco prefieren la cautela. Sustituir el PREP no es tan sencillo: los paquetes electorales no llegan en patín eléctrico.

* * *

En Tequila, donde la política anda más agitada que una barrica en fiesta patronal —y no precisamente por el buen añejo—, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, llegó a repartir espaldarazos y mensajes de unidad. Tras la sacudida institucional que dejó el caso del ex alcalde Diego Rivera, tocaba enviar señales de estabilidad.

Con la llegada del nuevo director de Seguridad Pública, el coronel José de Jesús Macías Salas, el discurso fue claro: respaldo total a los policías.

Asegura que prevalecerá el trabajo coordinado y en equipo. Porque, en Tequila, hoy la consigna es que la seguridad no se destile en los discursos, sino que se embotelle en resultados.