¿Y cuándo los audios de la Marina?

Si alguien agradeció la vorágine informativa que produjo el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa y que desembocó en el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Nueva Generación, fue el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien antes del 22 de febrero pasado estaba en el ojo del huracán por un audio que reveló la periodista Carmen Aristegui.

Por eso habrá que ver, independientemente de lo que suceda en las próximas horas con la reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha pospuesto desde la semana pasada y que finalmente pudiera presentarse hoy, y lo que siga con las investigaciones del caso Nemesio Oseguera Cervantes en el que hay muchas preguntas que responder, qué tanto este tema crucial del huachicol fiscal vuelve a tomar la preponderancia que merece en el mismo combate a la delincuencia organizada, pero también en el combate a la corrupción.

Habrá que recordar que se trata de 19 minutos que dura un audio de la conversación que mantuvieron el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en Manzanillo en noviembre de 2024, con su jefe Ojeda Durán, en el que le expone cómo opera la red de corrupción en las aduanas para dejar pasar el multimillonario negocio ilegal del “huachicol fiscal”, el contrabando de droga, y el tráfico de influencias que involucra a decenas de oficiales de bajo, mediano y alto rango en todas las aduanas del país.

Como se sabe, el más grande golpe contra esta trama corrupta se dio en el mes once del Gobierno de Sheinbaum, cuando el 4 de septiembre del año pasado se detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del titular de la Secretaría de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, acusado de permitir el contrabando de combustible en los puertos de Tampico y Altamira, en el estado de Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó también a su hermano Fernando Farías Laguna, contralmirante en la Marina, de ser las cabezas de esta red de corrupción, según investigaciones derivadas del aseguramiento de un buque que transportaba 10 millones de litros de combustible ilegal en marzo de 2025. Este último sigue prófugo.

Luego de la detención del contralmirante, la expectativa era que se dieran más detenciones de grandes empresarios involucrados en el tráfico ilegal de estos hidrocarburos, y sobre todo de los políticos y gobernantes que dieron protección a los grupos del crimen organizado que lo perpetraban.

Como eso nunca sucedió, y pareció que las presiones de los sectores más duros de Morena, impidieron que las investigaciones siguieran adelante para no seguir manchando el gobierno de su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador, la filtración de este audio conocido a mediados de febrero buscaría reactivar el caso, involucrando al pasado titular de la Semar.

Y es que en la conversación telefónica que seguramente el secretario no sabía que se grababa, él le dice al contralmirante asesinado meses después, que lo que ocurría en la aduana se tenía que destapar o “cerrarlo internamente” mediante cambios de personal. Ojeda Durán claramente optó por lo segundo, aunque en septiembre que se detuvo a su sobrino político la FGR aseguró que el ex secretario fue quien hizo la denuncia.

Por eso, la FGR ahora en manos de Ernestina Godoy, está obligada a llamar a declarar al ex secretario de la Marina y no dejar el caso solo en los dos marinos detenidos. Toda una prueba de credibilidad para ella y para el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

