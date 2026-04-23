La gasolina está barata con Sheinbaum

Hay precios que son especialmente importantes para el mexicano, precios de algunos alimentos como la tortilla, pero un producto que es delicado para ciudadanos y políticos es el precio de la gasolina.

En México, el 75 por ciento de toda la gasolina que se consume es Magna, por lo que el restante 25 por ciento es del tipo Premium. Por lo que me centraré en los datos de la Magna, que como todos sabemos anda en promedio en los 24 pesos por litro.

No importa si tienen auto particular o se mueven en trasporte público, a las personas siempre les preocupa el precio de la gasolina. Esto a pesar de que el verdadero energético que impacta más, no es la gasolina, sino el diésel. Ya que es con diésel que se mueve tanto el transporte público como el traslado de la gran mayoría de las mercancías, y alimentos en el país.

Como dicen por ahí, mientras el precio de la gasolina mide el pulso de la economía familiar, el precio del diésel mide el pulso de la economía productiva.

Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, a los años en los que iniciaba su sexenio el presidente Ernesto Zedillo, por allá de diciembre de 1994. Entonces el precio del litro de la gasolina Magna estaba en 2 pesos con 24 centavos. Sí, así como lo leyó. Con 100 pesos usted se podía llenar un tanque de su carro con 45 litros.

Por supuesto que esta comparación no es correcta, porque el valor del dinero va cayendo en el tiempo. Es decir, con la subida de precios, el poder de compra del dinero va bajando. Un billete con el que nos alcanzaba comprar antes, ahora ya no nos alcanza. Para saber si un precio es más caro o más barato en el tiempo, lo que debemos de hacer es quitarle el efecto de la inflación y quedarnos con valores que sí podamos comparar.

Aquí vamos: Al inicio del sexenio de Zedillo en 1994, el litro de Magna costaba apenas $2.24, pero cuando actualizamos ese valor a pesos de este 2026, el equivalente sería de unos $21.9 pesos. Para el final de su mandato en el año 2000, el precio real había bajado a $15.60 pesos por litro. La gasolina era realmente mucho más barata que ahora.

Este precio debajo de los $16 pesos por litro, se mantuvo prácticamente sin cambios durante el sexenio de Vicente Fox, cerrando en 2006 en $15.40 pesos reales. El verdadero encarecimiento en el precio de la gasolina, comenzó con Felipe Calderón, la gasolina Magna terminó en $19.10 pesos.

El punto de quiebre ocurrió con Enrique Peña Nieto, tras el llamado "gasolinazo", el precio real se disparó hasta los $27.00 pesos en 2018, el nivel más alto de las últimas tres décadas. El precio que usted recordará que pagaba en esos años era de $19.31, pero recuerde: estamos actualizando esos valores por inflación, para hacerlos comparables.

En pocas palabras, la gasolina más cara la hemos pagado los mexicanos en 2018, producto de la liberalización de los precios, la eliminación de los subsidios y la depreciación del peso.

Ese episodio fue clave en el enojo de los mexicanos contra el gobierno de Peña Nieto. López Obrador lo entendió muy bien e hizo todo lo posible porque no le pasara lo mismo, por lo que los incrementos al precio de la gasolina fueron más controlados, incluso por debajo de la inflación, lo que provocó que el precio real bajara desde ese pico de 2018 y cerrara su sexenio en $26.30 pesos.

Si hoy en abril está en $24 pesos por litro, entonces podemos afirmar que la gasolina Magna, a pesar de lo que nos pudiera parecer, es más barata hoy con la presidenta Sheinbaum que cómo se vendía en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador. Pero hoy es más cara que en los tiempos de Zedillo, Fox o Calderón.

Otra historia distinta es el diésel, ese si está más caro hoy como nunca antes en la historia reciente.

Israel Macías López. Economista, Profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara.