La Fuerza de Iberoamérica ya está en marcha

Hay congresos que generan ideas. Otros, relaciones. Algunos permiten identificar tendencias. Pero muy pocos consiguen los más difícil: transformar una convicción compartida en una fuerza colectiva capaz de impulsar cambios reales. Eso es precisamente lo que hemos vivido durante el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI en Ciudad de México.

Durante tres días, más de un centenar de ponentes y 550 empresarios, empresarias y líderes institucionales de 22 países hemos demostrado que la Fuerza de Iberoamérica existe. Es una realidad construida sobre la confianza, el diálogo, la inversión, la innovación y unos valores comunes que nos unen a ambos lados del Atlántico.

Desde el primer momento sentimos esa energía. La hospitalidad de México y la generosidad de Carlos Slim al abrirnos las puertas del Museo Soumaya marcaron el tono de un primer encuentro en el que el optimismo fue una constante. Su mensaje fue claro: “No debemos tener miedo a los desafíos ni caer en el pesimismo que conduce a la mediocridad. Necesitamos confianza para afrontar el futuro”.

Esa misma confianza inspiró la presentación del manifiesto de CEAPI “La Fuerza de Iberoamérica”, una hoja de ruta con diez propuestas para aumentar nuestra influencia global. Un documento que llega en un momento especialmente relevante, cuando Europa mira cada vez más hacia América Latina y EEUU quiere seguir siendo imprescindible, busca fortalecer sus vínculos con una región que se ha convertido en un socio estratégico fundamental.

A lo largo del Congreso escuchamos una idea repetirse desde muchas perspectivas: Iberoamérica tiene una oportunidad histórica. Una oportunidad para convertirse en un actor clave de la nueva economía tecnológica, energética y digital. Una oportunidad para reforzar su papel en un mundo que se reorganiza geopolíticamente. Y una oportunidad para demostrar que crecimiento económico e impacto social pueden y deben avanzar de la mano.

Los empresarios iberoamericanos llevamos años demostrando que nuestra función va mucho más allá de generar riqueza. Creamos empleo, impulsamos innovación, fortalecemos comunidades y contribuimos a resolver problemas sociales. Por eso quisimos dedicar una atención especial a la empresa de impacto social, visibilizando iniciativas que transforman vidas desde el ámbito empresarial y fundacional.

También comprobamos que las nuevas generaciones están preparadas para asumir el relevo. Su talento confirma que el futuro de Iberoamérica está en buenas manos. Como se puso de manifiesto durante el Congreso, cuando un emprendedor iberoamericano cree en su proyecto y se atreve a llevarlo al mundo, está demostrando que las fronteras ya no son un límite para la innovación.

Otro de los grandes temas fue la inteligencia artificial. Una herramienta de transformación que debe ponerse al servicio de las personas y representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la competitividad, impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Pero también en que debe gestionarse con responsabilidad para evitar desigualdades y garantizar que nadie quede atrás.

México fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas de este Congreso. Elegimos este país como sede porque representa una parte esencial de la fortaleza de nuestra comunidad iberoamericana. Su capacidad para atraer inversiones, su papel estratégico en las cadenas globales de valor y su creciente relevancia en sectores como la tecnología, la industria avanzada o la inteligencia artificial lo convierten en un actor decisivo para el futuro de la región, tal y como demostraron los empresarios mexicanos Luis Amodio, presidente OHLA, Fernando Lerdo de Tejada, director General Adjunto de Grupo Bimbo, y Sergio Contreras, presidente COMCE, en su ponencia.

Pero si hubo una conclusión especialmente inspiradora fue comprobar que la polarización que tantas veces domina el debate público no está presente entre los empresarios iberoamericanos. Aquí encontramos diálogo, respeto, voluntad de colaboración y una visión compartida de futuro. Como recordó uno de nuestros ponentes, Lorenzo Fernández, director General de IPADE, “conversar significa reconocer en el otro a alguien con quien merece la pena razonar”. Y precisamente esa capacidad de diálogo constituye una de nuestras mayores fortalezas.

En CEAPI trabajamos con tres grandes objetivos: unir Iberoamérica a través de los empresarios, promover la inversión y generar oportunidades de negocio, y potenciar el impacto social de quienes crean riqueza y empleo. Todo lo vivido en Ciudad de México confirma que avanzamos en la dirección correcta.

Ahora comienza la parte más importante. Tenemos 365 días por delante para convertir las ideas en acciones, las reflexiones en proyectos y los compromisos en resultados. Porque ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos.

Ciudad de México ha demostrado que la Fuerza de Iberoamérica es imparable. El próximo año recorrerá los más de 9.500 kilómetros que separan México de Valencia para seguir creciendo y proyectándose al mundo. Nos llevamos una mochila llena de ideas, alianzas y aprendizajes. Pero, sobre todo, nos llevamos la certeza de que Iberoamérica tiene talento, tiene actitud, tiene ambición y tiene futuro.

Y cuando una comunidad comparte idioma, valores, historia y visión de futuro, su fuerza no se destruye: se transforma, se multiplica y avanza.

Nos vemos en Valencia.

