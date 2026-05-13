La economía simplemente no camina

Detrás de las cifras económicas que ha venido publicando INEGI hay una realidad que golpea el bienestar real de las familias: la economía mexicana al inicio de este 2026 no solo se ha detenido, sino que ha comenzado a retroceder mientras el costo de la vida y la precariedad laboral escalan. El panorama es francamente negativo cuando observamos que el Producto Interno Bruto (PIB) oportuno descendió un 0.8% en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, con una tasa anual de crecimiento de apenas un raquítico 0.2%.

A esta parálisis productiva se le suma una debilidad estructural en el mercado laboral, que se refleja en una pobre generación de empleos formales. Hoy es mucho más probable que un mexicano encuentre una oportunidad laboral en la informalidad que en una empresa establecida que le pueda garantizar prestaciones.

Al mes de abril del segundo año del actual gobierno, la generación de empleos formales en México registra un avance de apenas 2.2%. Esta cifra resulta insuficiente y palidece cuando se compara con otros sexenios en periodos similares: es menos de la mitad del 5.5% alcanzado con Felipe Calderón y está muy por debajo del 4.6% registrado con Enrique Peña Nieto.

El empleo formal es la base del bienestar de largo plazo de la población, pues ofrece seguridad social y estabilidad; sin embargo, lo que estamos viviendo hoy es lo que podríamos llamar como un fenómeno de "tianguización" de la economía mexicana en la que el grueso de la actividad económica y comercial se lleva a cabo mediante canales informales.

La presidenta Claudia Sheinbaum lleva un total de 6 reuniones con líderes de los sectores empresariales del país en las que el guion es siempre el mismo: la presidenta les pide a los empresarios que inviertan y los empresarios le dicen que sí. Se toman algunas fotografías sonrientes, salen algunas notas en los medios de comunicación y ya. Nada pasa.

Mientras tanto, la economía se apaga y los empleos de calidad escasean, resulta que la presión sobre los precios no da tregua. La inflación general anual se ubicó en 4.45% en abril de 2026, pero el verdadero dolor se siente en el plato de comida. Los precios de los alimentos, bebidas y tabaco subieron un 5.35% anual, y dentro de este rubro, las frutas y verduras presentan incrementos alarmantes del 21.43%. Casos como el del jitomate, con un aumento anual del 121.1%, demuestran que la dieta básica se ha vuelto inalcanzable para muchos.

El resultado de esta combinación de estancamiento económico y carestía es un país más pobre. De acuerdo con el mismo INEGI, el costo de la canasta alimentaria (Línea de Pobreza Extrema) aumentó un 8.3% anual tanto en el ámbito rural como en el urbano, superando por mucho a la inflación general. Esto significa que los ingresos de los mexicanos, ya de por sí limitados por una economía que no genera empleos dignos, rinden cada vez menos.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum se enfrenta a la situación en la que, al segundo año de su gobierno, le toca lidiar con los resultados directos de 7 años de la política económica de la 4T. Al principio, tanto López Obrador como su equipo, pensaron que nada le pasaría a la economía mexicana si trastocaban las bases institucionales de la economía nacional.

La desaparición de los organismos autónomos, el control de la Suprema Corte, la cancelación de contratos y la criminal desatención de los enormes problemas de seguridad pública y crimen organizado, han provocado que hoy en mayo del 2026, la inmensa mayoría de los empresarios encuestados por el Banco de México digan claramente que hoy es el peor momento para invertir en el país.

Los empresarios sonríen, dan declaraciones optimistas y dicen sumarse a los esfuerzos del gobierno. En la realidad, simplemente se guardan su dinero o de plano, se lo llevan a otros lugares en dónde sí haya un mejor ambiente a favor de los negocios y respeto por el Estado de Derecho.

Estamos ante una economía que simplemente ya no camina, donde lo único que se presiona al alza son los precios de los bienes y servicios esenciales. Sin inversión pública que detone crecimiento y sin una verdadera generación de empleo formal, el inicio de 2026 nos anticipa un México en 2026 con menos oportunidades y precios mucho más altos.

Israel Macías López. Economista, Profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara.