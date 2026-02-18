La deuda se come todo

Mientras el discurso de la presidenta se concentra en presumir una estabilidad macro que cada vez se siente más frágil, hay un indicador que debería encender todas las alertas en el país: la deuda pública. Los datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestran que México arrastra diecisiete años de desbalances fiscales, gastando sistemáticamente por encima de su capacidad de recaudación.

Para entender la magnitud del problema, tomemos el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Al cierre de 2025, la deuda acumulada alcanzó el 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un incremento real del 111.8% comparado con el nivel que se tenía en 2008. En términos simples: la cuenta que todos debemos pagar no ha dejado de crecer y ya representa más de la mitad de lo que produce la economía en todo un año.

Lo más grave no es solo cuánto debemos, sino cuánto nos cuesta esa deuda. De 2009 a 2025, el costo financiero pasó de 0.5 billones a 1.4 billones de pesos, un aumento real del 162.7%. Este costo es ya tan elevado que, desde 2015, el gobierno gasta más en pagar intereses que en toda la educación pública del país. Estamos priorizando el servicio de la deuda sobre el futuro de nuestros jóvenes, y eso en una economía estancada es una receta perfecta para el desastre.

El presupuesto está siendo devorado por gastos ineludibles. Además de los intereses, el gasto en pensiones creció un 148.7% real entre 2013 y 2025. Con una transición demográfica que reducirá el número de trabajadores y aumentará el de adultos mayores después de 2031, la presión sobre el gasto público será insostenible. Habrá menos contribuyentes y más personas demandando salud y cuidados, mientras que los ingresos petroleros siguen en caída libre.

A pesar de este panorama, el Paquete Económico 2026 de la administración de la presidenta Sheinbaum parece descansar en supuestos optimistas que pretenden tapar el sol con un dedo. Las proyecciones oficiales ya han fallado antes: para 2025 se estimaba un saldo de deuda del 51.4% del PIB, pero la cifra real observada por Hacienda fue de 52.6%, una subestimación de casi un punto porcentual. De igual forma, los Requerimientos Financieros (el déficit anual) se dispararon al 4.8% del PIB, muy por encima del 3.9% presupuestado originalmente. El gobierno actual asume que los ingresos petroleros dejarán de caer y que los costos de la deuda bajarán mágicamente, ignorando la incertidumbre financiera y el envejecimiento poblacional que empuja el gasto al alza.

Esta gestión revela una sostenibilidad fiscal frágil que traslada riesgos enormes a las próximas generaciones. Si no se implementa un control estricto y el endeudamiento sigue la trayectoria actual, el saldo histórico escalará hasta el 58.9% del PIB hacia 2031. Para ponerle rostro a la cifra: esto significaría una carga de 169 mil pesos por cada mexicano.

Estamos ante una "restricción presupuestaria intertemporal" donde el gasto desmedido de hoy tendrá que ser compensado con una recaudación mucho más agresiva en el futuro, justo cuando habrá menos personas en edad de trabajar para sostener el sistema.

Al final, la administración de Sheinbaum parece resignada a la inercia más que a una estrategia económica nacional clara. Mientras se gasta en pagar deudas pasadas, rubros clave para la productividad como la inversión pública, la salud y la educación se han visto reducidos sistemáticamente para cuadrar las cuentas.

Si no se detiene este círculo vicioso, México no solo enfrentará un crecimiento mediocre del 1%, sino que consolidará otra década perdida, donde el ingreso promedio por habitante seguirá siendo inferior al que teníamos en 2018.

La "sostenibilidad" no puede ser solo un maquillaje en los informes de Hacienda; debe ser la capacidad de un país para invertir en su gente sin hipotecar su existencia.

Israel Macías López, Economista, Profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara.