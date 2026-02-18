Que se acabó la cortesía…

Nos dicen que en el Congreso de Jalisco se acabó la cortesía política… al menos eso anunció la bancada de Morena, encabezada por Miguel de la Rosa, que decidió guardar el ramo de flores y sacar la libreta de agravios, ante lo que consideran acuerdos incumplidos por Movimiento Ciudadano.

Del otro lado, el naranja José Luis Tostado respondió con una dosis extra de diplomacia: que sí hay diálogo, afecto, aprecio y hasta amabilidad en promoción permanente. En otras palabras, que si algo sobra es una buena vibra legislativa. ¿Será? Según el emecista, no hay ruptura, apenas diferencias con la agenda.

Eso sí, entre cortesías canceladas y abrazos protocolarios, la reforma judicial sigue esperando. Cuentan que se tomarán el tiempo necesario para elegir los mejores perfiles.

* * *

El que salió con estrellita en la frente fue el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie. Resulta que la Secretaría General de Gobierno pasó lista y aplicó examen a los Ayuntamientos. Y Zapopan sacó 10 en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, consolidándose como la administración mejor evaluada del Estado. Incluso, instituciones académicas participaron como instancias revisoras.

Que si obra pública, gobernanza, participación ciudadana y varios rubros más. En todos, una calificación alta. Nada mal para los tiempos donde a muchos alcaldes apenas les alcanza para el seis de panzazo.

* * *

Cuentan en los pasillos políticos y sociales que la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajomulco 2026 no quiere ser “una más” del calendario, sino la consentida del año. Dicen que no sólo presume cartelera ecuestre y charra, sino un músculo productivo, promotores culturales y una comunidad bien alineada.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez la trae entre ceja y ceja, porque arranca hoy con una cena de gala a beneficio del DIF, que encabeza Bianca Sunderman. Y todo huele a tradición y futuro.

En corto, nos comentan que la apuesta es clara: consolidar una fiesta que genere derrama económica y orgullo por las tradiciones más mexicanas.

* * *

En Tlaquepaque nadie fue solo a aplaudir. La toma de protesta de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano tuvo un aroma a relanzamiento con manual incluido: orden interno, disciplina y cero improvisaciones.

El emecista David Hernández habló de capitalizar la experiencia electoral —porque perder también deja aprendizajes, dicen— y la diputada Celenia Contreras dejó claro que lo suyo no será la política de escritorio. Prometió territorio, estructura y liderazgo con botas bien puestas.

El mensaje fue sencillo: menos protagonismos individuales y más operación quirúrgica en las colonias y los barrios.

En MC saben que la siguiente elección no se ganará con discursos motivacionales, sino con organización fina. Así que, entre sonrisas y fotos oficiales, comenzó la etapa de reconstrucción naranja encabezada por Celenia Contreras… ahora sí, con un instructivo bajo el brazo.