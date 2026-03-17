La contienda de Morena en Guadalajara

En el contexto de las reformas pendientes, estatales y federales, en particular la de materia electoral, y después de unos pocos días de haberse realizado el Consejo Nacional de Morena que arrojó luz sobre los mecanismos para elegir candidaturas para las elecciones del año 2027, sorprenden los fenómenos de contienda interna que tienen lugar en Guadalajara, la capital de Jalisco.

Aunque pareciera evidente, varias encuestas realizadas en las últimas semanas, muestran cómo el senador Carlos Lomelí y el regidor José María “Chema” Martínez se mantienen como los personajes de Morena con mayor intención de voto, claro, si las elecciones se efectuaran en este momento.

Y hay que subrayar “pareciera evidente”, porque desde el año 2025 hay personajes del ámbito morenista que han mantenido una intensa actividad pública en la que el objetivo central es la candidatura a la presidencia municipal. Sin embargo, personajes como la diputada federal Merilyn Gómez Pozos y la diputada estatal Itzul Barrera, no han conseguido despuntar en las preferencias en las tempranas encuestas.

Incluso, hay que mencionar que aunque se trata de encuestadoras diferentes, surgen personajes con una trayectoria menos conocida, como la del diputado federal Carlos Palacios, pero que ya cuentan con una intención de voto similar a superior a la de las legisladoras ya citadas.

Pero con amplia ventaja, son punteros Carlos Lomelí y “Chema” Martínez.

¿A 15 meses de las elecciones? ¿Estos dos personajes son las mejores cartas para Morena?

Para ambos personajes, uno de los iniciales y mayores obstáculos es la distancia que hay con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El senador Lomelí, a diferencia de “Chema” Martínez, ha externado públicamente su intención de competir por la presidencia municipal de Guadalajara, la ruta natural para contender en 2030 por la gubernatura de Jalisco, y siempre que se aborda el tema, hace valer su triunfo en las elecciones de 2024 para obtener un escaño en el Senado: 1 millón 547 mil votos.

El regidor Martínez ostenta el liderazgo de la fracción morenista en el Ayuntamiento de Guadalajara y desde su espacio, ha mantenido el trabajo de campo en colonias populares. Es uno de los funcionarios de Morena que más resultados tiene en la movilización y afiliación al partido.

Pero aún así, todos los análisis internos indican que en Palacio Nacional las corrientes de simpatía van en otras direcciones aunque naturalmente, ambos trabajan relaciones con liderazgos cupulares de Morena.

Otro obstáculo que a la postre puede resultar insalvable, es que se llegara a determinar que en Guadalajara haya candidata y no, candidato.

Y aunque su ciclo es poco previsible, otra figura puede modificar el resultado de la contienda interna de Morena en Guadalajara: el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.

La elección de 2027 definirá 17 gubernaturas y éstas son prioridad en Palacio Nacional y en la dirección nacional de Morena.

Pero en Jalisco, una de las contiendas que más alimenta los cálculos electorales, es la presidencia municipal de Guadalajara.

Los tiempos se adelantan.

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@JonasJAL