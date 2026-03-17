La versión de la Fiscalía

La Fiscalía General de la República salió a poner orden… o al menos intentarlo. Tras el desfile de curiosos, cámaras, filtraciones y expertos de café por las famosas cabañas en Tapalpa donde se buscaban pistas de El Mencho, líder del Cártel Nueva Generación, la autoridad aclaró que ahora ya no puede asegurar qué estaba ahí y qué no.

Según la versión oficial, ante el ingreso de personas al lugar, resulta imposible determinar si los objetos que circularon en fotos y reportes —incluidas las famosas narconóminas— realmente se encontraban en esos inmuebles.

Traducción: el escenario del crimen terminó pareciendo más una visita guiada, que un resguardo pericial.

Así que, mientras medio país ya daba por buenas las listas de pagos atribuidas al grupo criminal, la Fiscalía optó por el clásico “todavía no sabemos”.

En resumen: entre rumores, filtraciones y huellas borradas, la verdad sigue… en investigación.

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En los pasillos de la política —donde los secretos duran lo que tarda en reenviarse un WhatsApp— ya se filtró el plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La estrategia arranca con una reunión previa por Zoom este martes —porque la diplomacia moderna también se hace con micrófono apagado— y mañana vendrá la primera ronda formal de conversaciones con Estados Unidos.

La propuesta mexicana suena sencilla: que el T-MEC siga vivo y que, de paso, desaparezcan los aranceles de Trump. Nada complicado… salvo convencer a los socios.

En el equipo negociador juran que llegan con “cabeza fría y firmeza”. Traducción política: calma pública, presión en privado y café cargado en la mesa.

Habrá que ver si la estrategia logra algo más que buenas intenciones.

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En Tonalá hubo fiesta, luces, música… y discurso optimista. El alcalde Sergio Chávez celebró el Día del Mestizaje y presumió más de 25 mil asistentes, escenario lleno y tradiciones a todo volumen.

Dicen en la Presidencia Municipal que el mensaje fue claro: si en Guadalajara o Zapopan hay conciertos y festivales, en Tonalá también hay derecho a la diversión… y gratis. Y por eso celebraron con todo, con la música de la Banda El Recodo.

Eso sí, el propio alcalde dejó su posdata para los críticos profesionales —esos que siempre “ven el vaso medio vacío”—: abrazos incluidos y, de paso, recordatorio festivo de que Tonalá también sabe celebrar.