La complicación de la detención de Maduro

El pasado 16 de agosto, con motivo del despliegue de personal y arsenal militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe y Latinoamérica, en este espacio titulamos esta reflexión: “¿Es Maduro el objetivo?”, y cuatro meses y medio después, con la captura de Maduro llegó la respuesta: por supuesto que Maduro era el objetivo. Y apenas el pasado 12 de diciembre, con motivo de la salida del anonimato de la activista María Corina Machado -después de un año de permanecer escondida- para viajar a Oslo, Noruega, para recibir el Nobel de Paz, establecimos aquí mismo que “fue quirúrgica” la operación militar para sacarla de Venezuela, como quirúrgicas fueron las maniobras de la madrugada de ayer sábado para detener a Maduro y llevarlo a territorio estadounidense sin que se sufrieran bajas personales o daños de equipo militar en el operativo.

Horas después de la intervención y detención de Maduro, la incógnita es sobre el futuro del país sudamericano, una vez que Donald Trump ha declarado que Estados Unidos “gobernará el país” hasta que se pudiera organizar una transición de poder adecuada, lo que plantea la posibilidad de un compromiso indefinido, además de comentar que “no nos va a costar nada”, porque las empresas petroleras estadounidenses reconstruyen la infraestructura petrolera energética de Venezuela (?), y señaló muy enfáticamente que “sería muy difícil” para María Corina Machado -de quien dijo es “una mujer muy agradable”- tomar control del país, porque “no cuenta con el apoyo necesario” en Venezuela.

Estos últimos comentarios representan un cambio drástico en la postura de Trump, después de que en los últimos meses ha defendido la postura de respetar los últimos comicios presidenciales que significaron una derrota para Maduro y reconocer el triunfo del movimiento encabezado por Machado. El comentario de Trump de que “vamos a manejar bien el país” es un cambio de 180 grados respecto a la posición inicial y un riesgo en la intención actual.

Pero la preocupación va más allá de la situación del futuro de Venezuela y su gobernabilidad. Apenas el pasado 25 de diciembre, Nicolás Maduro recibió una carta del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien le externó su apoyo ante las constantes amenazas intervencionistas de la administración Trump y haciendo énfasis en que la “firma del Tratado de Asociación y Cooperación creó las condiciones para un incremento cualitativo y constructivo de la interacción en todos los ámbitos”. Ahora la pregunta es: ¿cuál será la posición que asuma Putin después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Maduro, y cómo será el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania?, solo por mencionar un conflicto.

Por el momento, la detención de Maduro resuelve, de momento y en parte, el problema en Venezuela, pero complica el futuro de otros conflictos y la estabilidad del mundo.

Usted, ¿qué opina?