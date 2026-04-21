Las relaciones dentro de Movimiento Ciudadano se están agriando. Los naranjas ya no van por el mismo camino. Ya habíamos comentado que la relación del gobernador Pablo Lemus con su partido se iría complicando porque hay dos visiones ideológicas completamente distintas.

Esperaban suavizarlo este fin de semana con la presencia del verdadero líder del partido, Dante Delgado. No se vieron. Decidieron que no era el mejor momento.

El problema no es, por supuesto personal, ni siquiera ideológico, aunque existan enormes diferencias entre el partido y el gobierno de Jalisco. En el fondo es una cuestión política y, como todo en política, de dinero.

Para Dante Delgado lo más importante es hacer crecer al partido y con ello los recursos. Un partido del que él es líder, guía y fundador. Los estatutos están hechos para que Dante tenga siempre la última palabra, particularmente con lo que tiene que ver con alianzas. En sus mediciones, reales o no, MC es la segunda opción de voto de los morenistas. Tiene lógica: alguien que vota por Morena difícilmente votará por el PAN; el PRD, la otra opción en la izquierda, ya no existe, y el PRI dejó de ser opción para los morenistas, muchos vienen huyendo de ahí. En esa lógica, entre más se acerque a las posiciones de Morena más posibilidades tiene de captar un posible voto arrepentido.

Para el gobernador Pablo Lemus lo más importante es la gobernabilidad. No es que no le importe el partido, sino que simple y sencillamente no es su prioridad. Si MC nacional tiene nueve, 11 o 14 por ciento en la siguiente elección federal le da exactamente lo mismo si no logra la suficiente cantidad de votos en el Congreso local para cerrar bien su administración. Arrancar con un Congreso en contra ha sido un dolor de cabeza; cerrar con mayoría de Morena sería suicida. El gobernador se tiene que aliar con quien sea para que eso no suceda.

Lo más sensato sería que MC jugara solo en lo nacional y le diera carta abierta al gobernador de Jalisco e incluso al candidato en Nuevo León (donde las cosas tampoco pintan fáciles) para construir sus alianzas locales, pero la sensatez no suele imperar en política. No faltará quien piense que aliarse en los Estados ensucia la marca nacional. Pero tan cierto es eso como que todos se necesitan. Los gobernadores sin MC no van a ningún lado y MC sin Pablo Lemus y Samuel García puede olvidarse de su sueño de alcanzar una votación de doble dígito.

Las naranjas están agrias. Quizá lo que falta es algo de calor para que terminen de madurar.