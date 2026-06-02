Igualita que la “Chimoltrufia”

No sé porque me vino a la mente aquella frase clásica, “Pero como digo una cosa, digo otra” que hizo famosa el inolvidable personaje de la “Chimoltrufia” en la serie televisiva de “El Chavo del 8”, cuando escuché ayer por la mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El domingo, en su agresivo, retórico y acusador mensaje en contra del “injerencismo” en México, a propósito -entre otras cosas- de las extradiciones solicitadas procedentes desde Estados Unidos, durante su segundo aniversario en el poder, Sheinbaum dijo, “... vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelva el principal elector en México. Esto no lo podemos permitir. Ese camino de las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar de los pueblos… Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que sólo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia… Pero debe quedar muy claro, no admitimos injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entretenemos en los asuntos internos de otras naciones”.

Y a menos de 24 horas de haber dicho lo anterior, ayer, durante su conferencia matutina, cuando se le preguntó sobre el proceso electoral en Colombia, en donde el presidente Gustavo Petro puso en duda el preconteo de votos, que dejaba como ganador a Abelardo Espriella sobre Iván Cepeda, desatando una ola de cuestionamientos sobre la legitimidad la jornada de votación, la presidenta Sheinbaum advirtió que “Es Importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que hubo, de que no fue un conteo libre. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular. Nosotros, como siempre, vamos a mantenernos escuchando y obviamente hay una afinidad a las propuestas y a lo que representa el presidente Petro. Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo”. Yo me pregunto, entonces ¿Dónde quedó aquello del no al injerencismo? Porque, “como digo una cosa, digo otra”... igualita que la “Chimoltrufia”.

Usted, ¿qué opina?