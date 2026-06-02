Uno menos…

Nos cuentan que en la Comisión Estatal del Agua corrieron las lágrimas... o al menos los comunicados de despedida. Mario López Pérez anunció su salida del Gobierno de Jalisco con un mensaje cargado de nostalgia, agradecimientos y una pizca de resignación.

Recordó que llegó con entusiasmo, voluntad y el sueño de formar un gran equipo. Y aseguró que en casi dos años logró impulsar estudios, proyectos y obras que, según él, quedaron encaminados.

Lo curioso vino al final: después de enumerar sus logros, confesó sentirse apenado porque una circunstancia ajena a su voluntad lo obliga a abandonar el barco antes de cumplir sus compromisos.

Ya se la saben. En el servicio público también existe el clásico “yo sí quería, pero no me dejaron”.

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En el IEPC trabajan a marchas forzadas para descifrar uno de los mayores misterios de la política: si las bardas con nombres y colores partidistas son realmente propaganda electoral. ¡Es en serio!

Para ello, el organismo ha desplegado una compleja operación de campo, que incluye fotografías, inspecciones, análisis jurídicos, revisión de redes sociales y hasta recorridos por más de 80 bardas denunciadas en Jalisco.

En lo que va del año han recibido 34 denuncias por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada, pero nadie se precipite. En el Instituto insisten en que aún no pueden concluir nada. Faltan diligencias, oficios, verificaciones y seguramente algunas vueltas más al expediente.

Porque cuando algo parece evidente, la burocracia electoral siempre encuentra la manera de volverlo un asunto profundamente complejo.

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La presidenta de Morena en Jalisco, Érika Pérez, y el senador Carlos Lomelí, salieron a presumir las más de 30 mil personas que acudieron —según sus cuentas— a escuchar el mensaje de Claudia Sheinbaum en la Plaza Juárez en el Centro tapatío, con motivo de la celebración de los dos años de su triunfo electoral.

Nos afirman que el Comité Estatal de Morena respaldó el mensaje de la Presidenta y destacó las políticas económicas de la Cuarta Transformación implementadas por el Gobierno federal, las cuales han propiciado inversiones positivas en Jalisco. ¿Qué tal?