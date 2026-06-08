Nos cuentan que en Tonalá ya comenzó el intercambio de mensajes con destinatario. El alcalde Sergio Chávez volvió a exhibir públicamente las cinco estaciones pendientes del Peribús y, de paso, le recordó al gobernador Pablo Lemus una promesa que sigue esperando fecha de cumplimiento: llevar el sistema hasta el Centro de la Cuna Alfarera.

Y la respuesta desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco fue inmediata. Dicen que David Zamora le hizo saber que el presupuesto estatal no es una caja chica para resolver pendientes de un solo municipio y que existe una programación multianual que debe atender a los 125 Ayuntamientos; es decir: que nadie va a secuestrar la obra pública para presumirla en campaña permanente. En síntesis, que se cumplirá la promesa, pero durante el sexenio.

El que entendió, entendió.

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En Casa Jalisco traen buenas noticias. Resulta que Pablo Lemus anda muy contento con las inauguraciones de obras en la metrópoli, especialmente con la Línea 5 y todas las obras ejecutadas antes del Mundial. Y por si faltaba algo para elevar el ánimo, apareció de nuevo en el Top 10 de los gobernadores mejor evaluados del país, un reconocimiento que, afirman sus cercanos, fue recibido con más entusiasmo que un gol en tiempo de compensación.

El fin de semana también presumió la reapertura del Museo Nacional del Tequila, rescatado en coordinación con la FGR, para contar la historia del paisaje agavero. Entre obras, rankings y museos renovados, en Jalisco parecen estar atravesando por una buena temporada. ¿Será contagiosa?

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El fin de semana la clase política en Jalisco y en México tuvo un ataque de memoria electoral. A exactamente un año de la elección intermedia de 2027, dirigentes, legisladores, alcaldes, aspirantes y hasta los que todavía no saben qué cargo quieren, ya comenzaron a repartir triunfos, pronosticar victorias y presumir que arrasarán en las urnas.

Lo curioso es que, entre tanta celebración adelantada, nadie pareció acordarse de un pequeño detalle: cómo evitar que vuelvan a colarse candidatos vinculados con el crimen organizado. Ese tema quedó extraviado entre las encuestas optimistas, los discursos de unidad y las fotos.

Si algo quedó demostrado es que nuestros políticos tienen una memoria extraordinaria para recordar cuándo vienen las elecciones. Lástima que no funcione igual de bien para recordar los problemas que deberían resolver antes de que lleguen. ¿O qué?