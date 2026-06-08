La iglesia la Luz del Mundo está cumpliendo cien años en medio de la mayor crisis de su tan exitosa como turbulenta historia. En un siglo lograron colocarse como una iglesia con peso específico en un país predominantemente católico. Supieron aprovechar como ninguna otra denominación los conflictos entre la Iglesia Católica y los Gobiernos emanados de la revolución para colocarse como una iglesia de Estado, siempre vinculada al poder y a los designios del Gobierno en turno. Contra todo pronóstico sortearon muy bien la transición a la democracia, logrando acuerdos políticos primero con el PAN, el partido que, al menos en teoría, era la antítesis de una iglesia que se decía juarista, luego con Movimiento Ciudadano y finalmente con Morena, partido con el que han establecido una relación superior incluso a la que tuvieron con el PRI.

En la última semana dos noticias prefiguran lo que será una iglesia de la Luz del Mundo muy distinta en su segundo siglo de vida. La primera es el cambio de representante legal ante Gobernación de la Asociación Religiosa, AR, como se conoce a las iglesias legalmente. La segunda es la aprobación del Partido Humanista en Jalisco (el nombre no podía ser más oportunista), un partido vinculado directamente con la iglesia nacida en Guadalajara en 1926.

Quitar a Naasón Joaquín, quien purga una sentencia por delitos sexuales en el Estado de California y está en un nuevo proceso penal, ahora federal, en Nueva York, como representante legal de la iglesia, suena absolutamente lógico.

De hecho, la subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación se tardó en dar de baja como representante a un ciudadano que está purgando una condena y por lo tanto no está habilitado para el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Aunque no se ha dicho quién o quiénes serán los nuevos representantes hay dos obispos que mantienen el control político y jurídico de la iglesia: Rogelio Zamora y Nicolás Menchaca. Los miembros de la llamada familia real, los Joaquín, herederos del fundador y principales beneficiarios económicos de las actividades de la iglesia, están cada día más alejados de las decisiones políticas y claramente mermados en su poder. Y aunque Naasón sigue siendo el líder religioso (Dios no se equivoca y cuando lo hace no suele reconocerlo) en la práctica su liderazgo está cada día más debilitado y la iglesia mermada.

Lo que está cada día más fuerte es el activismo político de sus líderes. El Partido Humanista que fue aprobado por las autoridades electorales de Jalisco la semana pasada, permitirá a los obispos, líderes de facto de la iglesia, jugar sus cartas políticas con mayor fuerza, flexibilidad y presupuesto.

A un siglo de su fundación “La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del Mundo” como es su nombre completo, vive un momento de verdadera transformación, un cambio de liderazgos donde no se puede descartar una escisión, y donde claramente la lógica política terminará imponiéndose sobre la religiosa.