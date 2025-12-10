Harfuch "nos quedo a deber"

No se puede negar que la reducción del 37 por ciento de los homicidios violentos diarios, en las estadísticas comparativas de septiembre de 2024 a noviembre de este año, es una noticia muy alentadora que demuestra que los nuevos procedimientos o protocolos de seguridad aplicados en esta administración están funcionando. Las cifras dadas a conocer ayer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de 38 mil 700 personas detenidas en este periodo, de las 311 toneladas de droga y más de 4 millones de pastillas de fentanilo decomisadas, el desmantelamiento de mil 760 laboratorios clandestinos y el aseguramiento de 20 mil 169 armas de fuego, son cifras concretas de que el trabajo se está haciendo, aunque aún es insuficiente ante lo desbordada que está la actividad delincuencial en nuestro país.

Donde “nos quedó a deber” el secretario de Seguridad en su presentación ayer en la conferencia matutina de la presidenta, fue en el asunto de la gran disyuntiva si el “coche bomba” que el sábado explotó en Michoacán se trata de acto de terrorismo o de la delincuencia organizada. Dijo que “No es por terrorismo”, pero para empezar, informó que se están haciendo apenas “…otros peritajes para determinar exactamente qué pasó”, por lo que no puede sacar una conclusion anticipada. Y luego agregó, “Porque no fue un vehículo, digamos, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado; sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”. Aquí hay un contrasentido, por que si, “…llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, eso quiere decir que, posiblemente sus tripulantes sí tenían la intención de dejarlo, pero explotó antes de que los conductores se alejaran o bien se trató de un atentado suicida, lo que se traduciría en un acto terrorista y más cuando se realiza frente a las oficinas de la policía comunitaria.

Y cuando García Harfuch hizo referencia a los posibles motivos del ataque, estableció que “Es una pugna entre un grupo afín a Cártel Nueva Generación y a otro grupo que son los Cárteles Unidos, es una pugna de dos personas y líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no… Fue un ataque directo a la Policía Comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes. No es terrorismo”. Entonces, si apenas se están haciendo “... otros peritajes para determinar que paso” y si ya tenía conocimiento de que algunos miembros de la Policía Comunitaria estaban “vinculados” con los líderes de alguno de los cárteles, ¿porque no se había actuado para desactivar ese vínculo? Harfuch “nos quedó a deber”.

Usted, ¿qué opina?

