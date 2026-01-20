¿Happy birthday?

Ayer se dio a conocer el contenido de la carta que Donald Trump envío al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que le dice, “Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”, haciendo referencia a su amenaza -“por las buenas por las malas”- de adueñarse del territorio autónomo de Groenlandia, que es parte del Reino de Dinamarca. Y precisamente esa acción lo refleja “de cuerpo entero” con el título del editorial de The New York Times publicado el sábado pasado, que hace referencia al primer aniversario del segundo mandato del mandatario, y que indica “Para Trump, justicia significa venganza”, y añadiendo que “Su usurpación del poder de las fuerzas del orden nos amenaza a todos”.

Y al comentario editorial del diario en inglés más leído en su edición digital -más de 11 millones de suscriptores hasta finales de 2025-, se agrega -el mismo día- el editorial de El País de España -el más leído en español con casi 500 mil lectores digitales-, que bajo el título “Atrapados en la era de Trump”, habla de que “El presidente de Estados Unidos ha cambiado en un año su país y el mundo”.

El editorial del diario español habla de que “Las advertencias se quedaron cortas. Donald Trump no es el mismo de su primera presidencia. Esta vez el daño es imposible de ignorar”, refiriéndose en parte a la terquedad de adjudicarse el territorio de Groenlandia, entre otras cosas. Habla de que “Trump actúa sin límites. Estados Unidos y la escena internacional llevan casi doce meses a merced de sus caprichos, los insultos y las amenazas de un presidente decidido a ejercer un poder autoritario, reventar las costuras de la democracia y vengarse de sus enemigos, una lista que engorda cada vez que alguien levanta la voz contra él”.

La intención de Trump es hacer en el mundo lo que quiere, como quiere y sin importar las leyes y formas. Así que, hoy que se cumple un año de su segunda toma de posesión, ¿podemos decir Happy birthday?

Usted, ¿qué opina?