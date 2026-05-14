Hagan sus palomitas, ya se están peleando

Si algo nos ha mostrado Morena Jalisco es que no puede durar cinco minutos sin un pleito interno. Y para nada es queja. Pero sí llama la atención que parece más probable que dejen de pintar bardas y de hacer precampañas ilegales, a que puedan vivir en unión y armonía.

Bajita la mano, como no queriendo la cosa, las que se acaban de subir al ring son Érika Pérez, presidenta del partido en Jalisco, y Mery Pozos, diputada federal (o al menos cobra como tal).

La campaña anticipada de Mery Pozos ha sido poco menos que descarada. Vaya usted a saber cuántas bardas ha mandado pintar con su nombre (vaya usted a saber también quién las está financiando), pero lo que es clarísimo es que los tiempos electorales no son algo que le preocupen mucho. Vaya, ni que tuviéramos una autoridad que sancionara tal barbaridad. Alguien despierte al IEPC de una buena vez.

Bueno, esa pinta de bardas y la comunicación con fines electorales de la diputada ya hicieron ruido hasta en su propio partido. Hace unos días, Érika Pérez salió a decir que quien anduviera con actos anticipados de campaña (como pintar bardas, evidentemente), caería en el riesgo de no tener candidatura rumbo a la elección de 2027.

Ojo aquí, que Érika Pérez no está defendiendo ni a la democracia ni al proceso electoral. Ella es parte del grupo de Carlos Lomelí, quien a todas luces se siente el dueño del partido en el Estado. Si algo está defendiendo Érika Pérez son los intereses de su aliado, quien también quiere Guadalajara (a estas alturas, la capital de Jalisco trae más pretendientes que Camila Sodi).

Después de tal atrevimiento de Érika Pérez para señalar los actos anticipados de sus propios compañeros, Mery Pozos ya salió a decir que le da muchísima pena que la dirigente de su propio partido salga a exhibirla, y que esos señalamientos sean retomados por personajes contrarios a sus intereses. Total, que si en estos días usted siente que le cae agua del cielo, puede que sea la lluvia o que sean lágrimas de morenista.

Alguna vez le dije en este espacio que gozo barato, y estos episodios definitivamente me entretienen. Mal por mí, a lo mejor, pero al menos yo no soy a quien andan señalando por actos electorales ilegales.

¿Quién le cree?

Mery Pozos también salió a decir que no está rompiendo ninguna ley, que sus pintas son solamente informativas sobre su casa de enlace. Ha de creer que sus electores son bueyes.

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