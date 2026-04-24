Hacerse “El Mencho”

Las cuentas simplemente no salen. La Policía del Estado de Jalisco arrestó a nueve sujetos el domingo 22 de febrero, día del asesinato de “El Mencho” que desató una ola de violencia con la quema de 898 autos y 41 negocios en toda la entidad.

A dos meses de esa fatídica jornada, el balance final entre “eventos violentos” y detenciones de la policía estatal es incomparable.

Solicité a la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, vía transparencia, la relación de arrestos e incidentes generados por el crimen organizado tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” en Tapalpa.

La dependencia me entregó la relación de detenciones y aseguramientos.

En Zapopan detuvieron a siete individuos: cinco por la mañana y dos por la noche. Les aseguraron tres armas cortas y dos vehículos.

También detuvieron a dos sujetos en Guadalajara a las diez de la mañana. Les confiscaron un arma hechiza y tres vehículos. Eso fue todo.

Sobre la relación de incidentes, la policía estatal omitió la información, pero el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, dio la cifra oficial en rueda de prensa: casi mil vehículos y negocios incendiados.

El tamaño y fuerza mostrada por el “operativo criminal” frente a la respuesta del Estado para contenerlo es incomparable.

Sobre todo si consideramos que la Policía estatal cuenta con dos mil 336 uniformados equipados, así como mil 848 agentes viales armados, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI.

Hay que sumar mil 832 custodios en centros penitenciarios y los miembros de la nueva Policía Estatal de Caminos creada por este gobierno.

Asimismo, ocho meses antes, el Gobierno de Jalisco equipó a la Policía estatal vehículos “de primer nivel, los cuales cuentan con videovigilancia y capacidad de despliegue táctico”, distribuido de la siguiente manera:

240 pick-ups “para labores de seguridad en todos los municipios”; 200 motocicletas para patrullaje urbano; 60 Explorer Police para la Policía Estatal de Caminos; tres Cybertrucks Tesla con C2 móviles y seis Black Mamba.

En total 690 vehículos que representaron una inversión de casi mil mdp.

En esas horas aciagas hubo señalamientos de la ciudadanía en redes sociales por la falta de patrullas en las calles.

Resulta difícil aceptar la idea de que ese día la policía se acuarteló, pero… ¿de qué otra manera se explican estos resultados?

jonathan.lomeli@informador.com.mx