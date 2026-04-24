"Porque si no consigues a Michael", amenazó King

Joe Jackson, padre de Michael Jackson, le dio las gracias a Don por aceptar la invitación para reunirse. Le confío que realizaría gira de The Jacksons, y que Don la promovería, por la que se llevaría una tajada, "amo las tajadas", le dijo el promotor, y agregó, "el nuevo negocio que va a florecer es la categoría de peso ligero". Don King, con rostro endurecido y mirada de gángster, amenazó a Joe Jackson, "porque si no consigues a Michael...". Fin de la escena de la película biográfica de Michael Jackson. Se exhibe en cines de Guadalajara.

Época la de los años 1980, en la que Don King promovió a Mike Tyson y a JC Chávez, empresario y boxeadores que dominaron los cuadriláteros por veinte años. King advirtió a finales de esa década que los peso completo africano estadounidenses estaban en vías de extinción, espacio que difícilmente sería ocupado por otra escuela boxística.

Para cinéfilos la frase "los ligeros son el futuro", es juego de palabras, Michael Jackson, sin sus hermanos, sería ligero y continuaría triunfando. En lo boxístico, el vaticinio de Don King se cumplió con el retiro de Mike Tyson de los tinglados, y el descenso de la división reina, los espectaculares mastodontes estadounidense no se produjeron más, e irrumpieron para llenar arenas y estadios los Óscar de la Hoya, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Sergio "Maravilla" Martínez, JC Jr., Saúl "Canelo" Alvarez, Terrence Crawford. Los ligeros.

La actuación de Deon Cole, quien encarna a Don King en la película Michael, es genial, apenas instantes en la pantalla grande para proyectar la personalidad del empresario y su estilo de vida. Invitó un habano Cohiba a Joseph Jackson, personificado por Colman Domingo.

En 2007, durante una audiencia general del papa Benedicto XVI, Don King le entregó al Papa un cinturón de boxeo verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo. El promotor produjo el encuentro Salvador Sánchez-Wilfredo Gómez. Salvador es considerado el mejor boxeador mexicano de los recientes cincuenta años. Presentó también a Muhammad Ali-Gorge Foreman, y Ali-Frazier... Y por ahí estaré atisbando.