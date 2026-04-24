Desinformada e ignorada

La presidenta estaba enojada, muy enojada. “Como se presta un gobierno estatal… -hace una pausa con mirada fija en el infinito- a la violación de una ley… -otra pausa- es tan claro que vulnera la soberanía nacional”. Claudia Sheinbaum se refería a la supuesta intervención de agentes de la Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas el pasado fin de semana en Chihuahua. Y se fue en contra de la gobernadora panista Maru Campos y el Fiscal estatal César Gustavo Jáuregui, al señalar que “Aquí lo que hubo fue una falta estatal… Hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario de estado, pero no se está cumpliendo con el marco jurídico, ni con la Constitución… la principal falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”.

La presidenta -primera defensora de la soberanía y de la no intervención-, además de enojada por la supuesta violación, estaba contrariada, porque ante los acontecimientos ella apareció como una mandataria desinformada, como lo reconoció el lunes, cuando en su conferencia mañanera dijo, “No estábamos enterados”. Pero más que nada, estaba irritada porque la gobernadora no le contestó el teléfono: “La busqué, no estaba en la oficina, contestó su secretario particular”, aunque quiso componer su contrariedad al decir que “... ya no hubo comunicación, pero ella va a ver al secretario de Seguridad -García Harfuch-”, refiriéndose a la reunión “aclaratoria” que ayer sostuvieron ambos funcionarios, de lo que, por supuesto no se dieron detalles inmediatamente, hasta no conversar personalmente Sheinbaum y Harfuch.

Y más molesta debe estar Claudia Sheinbaum después de lo publicado por el periódico Los Angeles Times, donde se asegura que en lo va del año la CIA habría participado en por lo menos otros tres operativos en contra del narcotráfico en Chihuahua. Ahora, ante el extrañamiento diplomático que ha hecho el gobierno de México, habrá que esperar la respuesta oficial del gobierno estadounidense, que deberá confirmar o desmentir las “incursiones” de sus agentes en los operativos. Que, de ser ciertos, se ratificaría que a Sheinbaum la mantienen desinformada y ahora hasta ignorada, como sucedió con la llamada a la gobernadora, que no tuvo la gentileza de contestarle a la presidenta de la República.

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