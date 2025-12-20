Hablando de disculpas

La exigencia de disculpas por parte del gobierno mexicano hacia la Corona Española no solo está generando confrontación en México, sino también en España.

Los afines al gobierno socialista de Pedro Sánchez consideran que sí se deben cumplir esas exigencias, pero la oposición no comparte esa visión.

A final de cuentas estamos juzgando lo acontecido veinte generaciones atrás. Lo más importante es que los protagonistas de los probables excesos no son los ancestros de quienes aún hoy viven en España. Son los orígenes genéticos del ADN de los mexicanos de hoy, de la parte hispana del mestizaje que nos da identidad como producto de dos raíces étnicas: la indígena y la hispana.

Por ello, exigir disculpas a la Corona Española por lo acontecido hace 500 años es necedad.

Sin embargo, es una urgente necesidad que el anterior gobierno de la 4T ofrezca disculpas a los mexicanos por los errores cometidos en tiempos actuales —que han costado vidas—, como lo fue la caprichosa y demagógica política de “abrazos no balazos” con que inició el actual régimen de la 4T.

¿Cuándo López Obrador ofrecerá disculpas a los familiares de los más de 63,500 desaparecidos desde que inició este régimen hace siete años?

Las madres buscadoras están esperanzadas y recibirían con agradecimiento un gesto “solidario” como este, para mitigar su dolor.

Ofrecer disculpas a los niños que se quedaron sin padre o madre por la violencia, así como a los hijos de policías y militares que murieron por no habérseles autorizado defenderse.

La inacción del Estado Mexicano frente a la violencia criminal durante el gobierno de López Obrador sí merece ofrecer una disculpa pública a las víctimas. Sin embargo, las comunidades indígenas de hoy también merecen una disculpa pública por estos años de olvido que han significado pobreza, marginación social, económica y cultural, y por la falta de oportunidades reales.

No es válido ni justo seguir culpando a los gobiernos anteriores a la 4T por los grandes problemas del país, pues para eso el electorado votó a favor de López Obrador en 2018, pues este prometió una transformación real y la solución de los problemas que dejaban los gobiernos anteriores. Las soluciones se visualizaban simples y fáciles.

Seis años y un gran presupuesto despilfarrado debían haber sido suficientes para iniciar la pacificación del país y realizar cambios estructurales.

A poco más de un año de la conclusión de ese gobierno que tantas expectativas generó, es el momento oportuno para ofrecer al pueblo de México unas disculpas sentidas y sinceras que reivindiquen a quien las ofrece.

Por lo que toca a lo acontecido hace 500 años —y durante el virreinato—, cada mexicano —producto del mestizaje— debe reconciliarse con su árbol genealógico, pues los españoles que hoy queremos cuestionar se quedaron aquí, se desarrollaron social, económica y políticamente, se casaron aquí, se reprodujeron y murieron en este territorio.

Según el censo del INEGI 2020, más las encuestas de 2023 y 2025, solo el 19.4% de los mexicanos se autoidentifican como indígenas y solo el 6.1% habla alguna lengua indígena, por lo que el 80% de los mexicanos provenimos del mestizaje y, por tanto, en nuestros genes debe venir —por la parte hispana— el ADN de esos ibéricos que empezaron a construir lo que es el México de hoy, aunque los cuestionemos.

Por lo que toca a la Corona Española no hay nada que cuestionar, pues construyeron un sistema jurídico humanista a través de las “Leyes de Burgos” de 1512, las “Leyes Nuevas” de 1542 y las “Leyes de Indias” de 1681, que integró y perfeccionó a las anteriores.

Todo este sistema jurídico estaba sustentado en dos pilares: la protección absoluta del indígena y la imposición de controles sobre los encomenderos para que no abusasen de los pueblos originarios.

¿Algún día habrá una disculpa por los errores del “primer piso” de la 4T, que tantas vidas han costado? Esas sí son las disculpas que proceden.

Detrás de las víctimas de “abrazos no balazos”, hay familias que aún lloran a sus ausentes.

Nota al margen: quien se disculpa no “pide disculpas”, sino que las ofrece. Grave error gramatical habitual en México. ¿A usted qué le parece?