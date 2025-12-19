"Canelo" se salvó de otra reprimenda

Para los más se trataba de una puntada de Saúl "Canelo" Alvarez, publicitar revancha directa con el estadounidense Terence Crawford, debía mantenerse vigente tras anunciar que estará un año inactivo.

Plan fantasioso, en lo boxístico, sostenido a capricho, no existe fundamento para competir con el genio, le habrían duplicado la reprimenda y con un retiro, de veras, triste. El negocio es otra cosa, la industria a través de la esquina de "Canelo", y merolicos, gritaban que vendría la revancha, doscientos millones de dólares, o más, la bolsa para los boxeadores. Crawford, y los empleados de Álvarez, debieron estar felices, más millones de dólares en su cartera, y sin siquiera despeinarse.

La noticia estremeció al mundo boxístico, el 16 de diciembre, Terence Ceawford anunció su retiro del boxeo profesional, un adiós que debió ser alivio para "Canelo", y dolor para su esquina. El originario de Omaha, Nebraska, se siente pleno, cuelga la guantes invicto, acertó en ya no trabajar con Bob Arum, su ex promotor, y consumó la sorpresa, derrumbar el gigantesco negocio de esta industria, construido con peleas de medio pelo, el nivel de quien fue elevado a mejor boxeador kilo por kilo del mundo. Ganó el boxeo

Floyd Mayweather Jr., en su primera etapa como boxeador profesional, acabó con el cuadro, se retiró, debutó posteriormente en la lucha libre de la WWE. Al enterarse del negocio que armó Bob Arum con Manny Pacquiao, descolgó los guantes, eligió oponentes para ganar fabulosas bolsas a través de la televisión estadounidense. Adversarios que le fueron restando interés al público, hasta que el patrocinador, la televisión estadounidense, ordenó el compromiso con "Canelo", un encuentro que elevó el rating. El tapatío se confirmó como boxeador taquillero en una de sus noches tristes.

Bob Arum le confeccionó a Manny Pacquiao un récord con triunfos increíbles ante adversarios que aceptaron convertirse en comparsas. Juan Manuel Márquez noqueó al filipino para poner todo en su lugar. Ganó el boxeo.

La estrategia de Mayweather Jr., y de Bob Arum con Manny Pacquiao, las analizó y adoptó Rafael "La Cobra" Mendoza, para aplicarlas en la carrera de Saúl "Canelo" Alvarez, su visión, que el tapatío se convirtiera, no sólo en un buen boxeador, lo quería un fuera de serie. Habría ganado el boxeo... Y por ahí estaré atisbando.

