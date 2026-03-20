Que "Canelo" elija los adversarios a Verde

Se mantiene intacto en el profesionalismo el activo que ganó Marco Verde en la final de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024, fama y reconocimiento como ídolo. Aficionados mexicanos esperan que el mazatleco se convierta en el mandón del boxeo nacional, y mundial, pronóstico que tiene fundamento en su calidad y carisma.

El sábado sumó su quinta victoria, superó al colombiano Alexander Moreno por decisión a ocho rounds en peso medio, en el Domo Alcalde. El sudamericano llegó en calidad de problema, ponerle trabas al sinaloense, aprendizaje puntual, conocimientos que deberán posicionar su marca en todo el territorio nacional.

Verde siempre supo que el boxeo profesional maltrata, Alexander lo conectó cuando el enfrentamiento se hizo viejo, golpes que imaginaron KO en contra del mexicano, pero buena noticia, los asimiló, se mantuvo en la vertical y con respuesta, como lo hacía Salvador Sánchez.

Verde ganó, es lo importante, se mantiene invicto, sin embargo fue muy pronto arriesgar el capital que representa la medalla de plata, sus profundos conocimientos boxísticos son olímpicos, no se le debe exponer de manera blandengue, con la estrategia a ver qué sale, o échale ganas.

Observamos que presenta estilo de guardia cerradita, la máxima estrategia de la esquina de Saúl "Canelo" Alvarez. Camina hacia el frente confiado que esa defensa es una especie de escudo impenetrable, que le funcionó a Alvarez con adversarios de medio pelo. El "Green" cometería el error de su trayectoria profesional si termina por echar al basurero el tecnicismo y elegancia del amateurismo. Ante Alexander todavía sorprendió con algunos pasajes de alta calidad.

Verde debe aprovechar las relaciones de la esquina de "Canelo", para ascender en directo a las grandes producciones, pero no más, su entrenador Radamés Hernández es el importante en su carrera boxística.

Permitir que la esquina que condujo a palizas a Óscar Valdez, por ejemplo, enseñe a Verde, tiene un seguro vaticinio, será un boxeador más. El mazatleco y su entrenador mejor deben acercarse a "Canelo" para que elija a los adversarios, en ese negocio el tapatío se convirtió en maestro... Y por ahí estaré atisbando.