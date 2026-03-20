¿“Jalón de orejas” para Monreal?

El martes por la tarde llegó al Senado de la República el Plan B de cambios constitucionales propuestos por la presidente Claudia Sheinbaum, que es “el curita” para sanar “la herida” política que sufrió con el rechazo de la reforma electoral. Una de las reformas a la Carta Magna que se proponen, es el artículo 35 (fracción IV), que se refiere a la revocación de mandato, que se define como un derecho ciudadano para terminar anticipadamente el cargo del Presidente por pérdida de confianza, que se realizará después de los tres primeros años del sexenio y que debe ser solicitado por el 3 por ciento de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta de Palacio Nacional -en caso de aprobarse-, como lo dijo la misma presidenta el martes en su conferencia matutina, “... se establece que puede ser en el 2027 o en el 2028. Y a criterio de los siguientes presidentes, igual… Y como está en la Constitución -en caso de pasar el filtro en el Congreso-, queda hasta principio del año próximo para solicitarla”, dijo que continúa evaluando cuál sería la mejor opción.

Sin embargo, en la misma conferencia al hablar sobre las propuestas de cambios constitucionales, dijo que “... hay también algunas modificaciones a la ley judicial, pero tomé la decisión que sea en el 2027. Aprovechar todo en la elección del 2027, ya para atender todo, ya, de una vez”. Si la presidenta sigue el mismo criterio para “Aprovechar todo… ya, de una vez”, lo más probable es que la revocación de mandato decida hacerlo en la elección del año próximo y de paso aprovechar, que también va en la propuesta, que “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor”, lo que le permitiría mañosamente promover el voto a su favor y de paso promocionar a todos los candidatos morenistas involucrados en la elección. ¡Qué coincidencia!

Pero hay que hacer notar que la propuesta para adelantar la revocación de mandato no es promovida por la ciudadanía, sino por el mismo gremio morenista del poder legislativo -por recomendación de la propia Claudia-, como sucedió con el mismo ejercicio en la administración de López Obrador, lo que cambia el concepto de “revocación” por “ratificación”, como lo reconoció el mismo martes Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en una entrevista: “Si, es correcto, son dos instituciones diferentes, que logran confundirse en efecto… La revocación de mandato la debe pedir la oposición, la ciudadanía… No es el gobierno quien la solicita… es un grupo de ciudadanos que creen que debe terminar su mandato, pero no es el caso, porque la presidenta está en aceptación popular muy alta”. Entonces, la “revocación” no es un ejercicio electoral que necesite para ella, pero sí para promover a su partido en la elección del año próximo. Ahora bien, a ver si por la declaración tan abierta y sincera de Monreal -que va en contra de la intención presidencial- no le dan otro “jalón de orejas".

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