¿Gobernador Pablo Lemus anunciará defensa de "Chispa"?

Mañana en el Parque San Rafael anuncian cartelera que integran los boxeadores Christian “El Niñote” Gómez, Erik "Habanerito" López, Luis "Huesos" Orozco, Gabriel "Nini" Valenzuela, Christian "Chispa" Medina, César Vaca, Pedro Castro, David "El Bebé" Enríquez, un lote del que debe erigirse otro futuro campeón mundial jalisciense. Publicado en columna Match en EL INFORMADOR, 21 de julio de 2018, comprobación que Jalisco es venero inagotable de buenos boxeadores, potencia internacional.

Cartelera en la que destacó Christian "Chispa" Medina, y quien en aquel 2018 fue señalado por Héctor García Ninomiya, socio fundador de Galan's Box Promotions, y propietario de HG Boxing, como el mejor exponente para alcanzar objetivos importantes, el campeonato del mundo. Héctor García ratificó su vaticinio en 2021, en la rueda de prensa que informó la presentación del Emperador Julio César Chávez en el Estadio Jalisco, conferencia, por cierto, celebrada en lo que fue el inolvidable Casino Veracruz, y que fuera propiedad de Rigoberto Esqueda y Roberto Ramírez, los Betos, empresarios que presentaron en su gigantesca pista de baile a prestigiosos elencos de música afroantillana, Tony Camargo, La Danzonera Acerina, la legendaria orquesta fundada por el músico cubano Consejo Valiente Roberts "Acerina". La Sonora San Francisco, la orquesta de la casa, entre muchos otros.

Los aficionados tapatíos esperaban que antes de finalizar 2025, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunciaría la primera defensa de Christian "Chispa" Medina en Guadalajara. Lemus Navarro, tras la obtención del campeonato mundial gallo OMB por parte del boxeador tapatío, dijo que quiere que lo exponga por primera vez en la capital jalisciense.

El 14 de septiembre, la "Chispa", noqueó en el cuarto episodio al campeón mundial, el nipón Yoshiki Takei, en Nagoya, Japón, para erigirse propietario del cinturón universal gallo OMB, demostración que le abrió los corazones de los aficionados mexicanos, determinación y nocaut. Que Medina pronto estrene su campeonato mundial, porque en sus puños podría tener ante sí noche consagratoria, el futuro lo empuja para enfrentar a Jesse Rodríguez, campeón mundial súpermosca CMB, AMB, OMB, para ganarle y hacerle justicia a los adversarios que el estadounidense ha derrotado sin apremios, su talla impone condiciones. Con "Chispa", Jesse enfrentaría a un adversario en igualdad de condiciones... Y por ahí estaré atisbando.