El “nuevo dios”

“Un hombre, un solo hombre, ha anunciado que una civilización entera va a morir de la manera más inminente, quizá convencido ya sin remedio de su papel de nuevo dios que escribe sus evangelios en las redes sociales…”. Así empieza el editorialista José Luis Sastre su comentario en el diario El País de España, al hacer referencia a la amenaza que Donald Trump lanzó en contra de Irán: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver más… Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Total y Completo, en el que prevalecen las mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda ocurrir algo revolucionariamente maravilloso. Quién sabe… Lo averiguaremos esta noche, uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, escribió en su red social Truth Social.

Y cuando faltaba una hora con 30 minutos para cumplirse el plazo, se presenta ante el mundo y anuncia una pausa a las hostilidades y un plazo de dos semanas “para llegar a un acuerdo”, y en el inter abrir el estrecho de Ormuz y continuar con el flujo de tanqueros petroleros que abastecen el 30 por ciento de las necesidades en el mundo. El -Trump- se “siente” el ganador, pero la percepción que deja es un mundo convulsionado por sus irracionales decisiones, distante y con una relación “tirante” con sus aliados y un prestigio a nivel internacional dinamitado y desprestigiado. Trump habla con una supuesta certeza y seguridad de una victoria política, pero con una realidad que nos muestra que ha tenido más daños que el supuesto vencido -Irán-.

Desde la Casa Blanca pregona que en Irán se ha producido un “cambio total”, pero lo que se conoce desde Teherán es que hay un control total de la situación a pesar de los daños provocados por los bombardeos estadounidenses.

A la distancia lo que se percibe es que Trump se vio arrastrado por Israel en su afán por aniquilar a su histórico enemigo y hoy el inquilino de la oficina Oval no sabe cómo salir, recurriendo a un método que controla, como es la mentira, pregonando una victoria que es irreal, y arrastrando el prestigio de su país, destruyendo la confianza de sus aliados y causando estragos económicos en todo el mundo.

Él -Trump- está convencido de que es “el nuevo dios” y que sus estupideces son necesarias para corregir el rumbo de un mundo que ha cambiado, y para mal, desde que llegó a su segundo mandato a la Casa Blanca. Si es el “nuevo dios”, “que Dios nos agarre confesados”, y que termine de escribir “sus evangelios” antes de acabar, no con “una civilización”, sino con el mundo.

Usted, ¿qué opina?