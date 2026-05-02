Gasolina cara, cuida tu bolsillo

Treinta pesos el litro de gasolina ha puesto a mucha gente a pensar en cómo ahorrar dinero con el combustible. Es un tema que parece sencillo y que incluso ha merecido mención por parte de las autoridades, aunque, desafortunadamente, no fue tan certera como debió haber sido, ya que usar gasolina de bajo octanaje en un auto que demanda una de mayor octanaje puede producir serios daños al motor. En lugar de usar gasolina “verde” o “magna” -como aún se le conoce en México por los colores y las denominaciones de la época del monopolio de Pemex- en un auto que necesita “roja” o “premium”, hay otras soluciones que te ayudarán a realmente gastar un poco menos de dinero a la hora de llenar el tanque.

Una de esas soluciones, claro, puede ser comprar un coche eléctrico, pero gastar en un auto nuevo porque no se tiene dinero para pagar gasolina cara no suena muy coherente. Además, el eléctrico implica menos gasto para moverse, pero es un vehículo de uso prácticamente urbano; funcionará para quien tenga otro auto para carretera o considere rentar uno cuando necesite viajar a más de 250 kilómetros de distancia, en promedio.

Volviendo a la gasolina, hay que aclarar algunos puntos. Uno es que la escala que mide el octanaje en México es AKI (del inglés Anti-Knock Index), mientras que en Europa es RON (Research Octane Number). La gasolina “verde” tiene 87 octanos y la “roja”, entre 91 y 93, según el surtidor. Si tienes un auto de origen europeo que pide gasolina de 91 octanos RON, significa gasolina verde; 95 octanos equivaldrían a “roja”. Algunos manuales indicarán RON+MON, que es el promedio entre alta y baja velocidad del motor, pero en la práctica se toma como referencia el RON.

Otro punto importante es la creencia generalizada de que “un motor turbo tiene que usar roja” o que “un motor de alta compresión tiene que usar roja o gasolina de al menos 91 octanos”. Si bien esto es cierto en muchos casos, no es una regla absoluta. Ford, por ejemplo, permite que sus motores EcoBoost usen gasolina de 87 octanos; lo mismo ocurre con algunos motores turbo de Mazda. Con 91 octanos funcionarán mejor, pero no se dañan si usas 87.

Leer y tomar precauciones

Así que el primer paso es leer el manual del propietario y verificar qué gasolina debe usar el auto. El segundo es cuidar detalles que a menudo se olvidan, como mantener la presión adecuada de los neumáticos -que no es “28 parejo”, como aún hay quien piensa- y que normalmente se indica en una calcomanía en el marco de la puerta del conductor. Mantener la presión correcta puede mejorar la economía de combustible hasta en 3%. También puedes optar por llantas de menor resistencia al rodaje, que ofrecen menos agarre y menor capacidad fuera del asfalto, pero ayudan a visitar menos la gasolinera. Eso sí, hay que considerar las consecuencias, porque reducir el agarre no es lo más seguro.

También es importante llenar el tanque cuando llega a la mitad y no esperar a que esté por debajo de un cuarto. Usar el auto con poca gasolina puede hacer que la bomba aspire residuos del fondo del tanque, lo que puede dañar sensores o tapar conductos, generando gastos mayores. Asimismo, conviene usar gasolineras de buena reputación, no necesariamente la más barata. En una ocasión llené el tanque de mi Peugeot 3008 modelo 2013 en una gasolinera de carretera, cerca de Barra de Navidad, y me quedé varado antes de regresar a Guadalajara por una falla en la bomba de gasolina.

Acelerar con fuerza puede ser placentero, pero también incrementa el consumo, especialmente al arrancar. El momento de romper la inercia es el que más combustible requiere. Así que, mejor despacio, que tenemos prisa. Usar el aire acondicionado arriba de 80 km/h consume menos gasolina que llevar las ventanas abiertas; a menor velocidad, el efecto se invierte. Sin embargo, también hay que pensar en la seguridad: viajar con las ventanas cerradas y el aire acondicionado es más recomendable.

Evita cargar peso innecesario, procura mantener una velocidad constante y elige rutas con menos topes y semáforos cuando sea posible. Todo suma. Pero si tu auto requiere premium, por favor, no le pongas magna.

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