Fichaje de lujo para el equipo de Alfaro

Tal parece que las y los diputados del Congreso de Jalisco le concedieron al ex gobernador Enrique Alfaro el refuerzo que pidió para su “once ideal”.

Mientras el ex mandatario traza jugadas de pizarrón con el Valladolid, el Congreso estatal le envió a la cancha a un ex subordinado: Cipriano Manzanilla.

Elegido este martes con una mayoría de 32 votos -una de esas votaciones donde los colores partidistas se diluyen para resaltar las lealtades al poder-, Manzanilla llega a la Fiscalía Anticorrupción para los próximos siete años.

Aunque hoy se le presenta como director jurídico de la Secretaría de Salud, su verdadero talante se mide por su pasado inmediato.

Manzanilla trabajó el sexenio pasado a las órdenes de David Bernal, el abogado general de Alfaro y uno de sus operadores más fieles desde sus inicios como diputado, alcalde de Tlajomulco y de Guadalajara.

Hay un rasgo ineludible en el perfil de Manzanilla: el del subordinado que, sin un peso político propio, asciende repentinamente por obra y gracia del poderoso que lo auspicia.

En la realpolitik, esos son los perfiles más leales; saben que su posición no se la deben exclusivamente a su mérito, sino a la voluntad de un padrinazgo. La gratitud es, por tanto, su cualidad y directriz.

Pero la red es más profunda. El nuevo fiscal anticorrupción inició su carrera en el despacho Monarque Novia & Asociados, de la mano de Iván Novia, aquel polémico ex consejero de la Judicatura señalado como el principal operador de Alfaro en las entrañas del Poder Judicial.

En la terna de elegibles, Tatiana Anaya era el perfil más lemusista; Sánchez Beruben era la opción más retorcida y cínica, pero Manzanilla era el más alfarista entre los alfaristas.

La ofrenda a la influencia transexenal de Enrique Alfaro es implícita y preocupante. Gran parte de la estructura gubernamental y ahora la fiscalía anticorrupción le pertenecen. Puede dormir tranquilo.

Con estos antecedentes, hay pocas esperanzas de que haya llegado un fiscal independiente; ojalá me equivoque y demuestre lo contrario.

Finalmente podríamos quejarnos y acusar que se eligió a un “fiscal carnal” o que simplemente se siguió el guion del reparto de cuotas. Sin embargo, hay algo distinto en esta ocasión.

Antes, el sistema al menos intentaba disimular la cooptación con perfiles fachada. Esta vez ni siquiera se hizo el esfuerzo. La terna enviada por el gobernador Pablo Lemus fue un ejercicio de transparencia: todos tenían vínculos políticos evidentes.

En eso, sin duda, fue una elección distinta.