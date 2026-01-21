La respuesta de Claudia, ¿ocasional o patológica?

Dicen los especialistas en la materia que “una mentira ocasional es un acto simple y directo, con un objeto claro, que responde a situaciones concretas y no tiene impacto significativo. Y una mentira patológica, en cambio, es más elaborada y compleja, es constante y habitual, responde a necesidades psicológicas intensas y constantes y afecta profundamente, dañando la confianza y generando conflicto alrededor”. Pero, ¿a qué viene todo esto?, porque este espacio de reflexión noticiosa no está dedicado a tratar de resolver enigmas de la psicología o psiquiatría.

La consideración anterior surge después de escuchar a la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando respondió a una pregunta ayer durante la conferencia mañanera. La reportera Sandra Aguilar de AE Grupo Informativo la cuestionó sobre que “recientemente en esta reunión que sostuvo con, precisamente, Luisa María Alcalde -presidenta de Morena- y Andrés Manuel López Beltrán -hijo de AMLO y secretario de Organización del partido oficialista-, antes de que empiecen las especulaciones, ¿nos podría compartir de qué se trató la reunión? La respuesta de Sheinbaum fue muy breve y muy reveladora: “Sí, los invité, vinieron a platicar; no los había visto desde hace tiempo, y esencialmente, pues, tiene que ver, me buscaron y los salude. Eso es todo”. Y la reportera le insistió si los temas que trataron no fueron sobre la reforma electoral o el partido, a lo que Claudia muy “convencida” dijo, “no, ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo le están haciendo, y pues yo soy una Presidenta de todas las mexicanas y todos los mexicanos, y pues los recibo para escucharlos”.

Primero, los “invito” o “la buscaron”, y segundo, ¿qué de malo tendría aceptar que la Presidenta y el secretario de Organización del partido en el poder fueran a Palacio Nacional a hablar de la reforma que se avecina y de temas del partido que la misma mandataria encabeza? Sin embargo, la respuesta solamente “enrarece” el ambiente con respuestas que nos hablan de falta de transparencia en lo que se hace desde la cúpula del poder.

Así que, la contestación de Claudia Sheinbaum a los motivos de la visita a Palacio Nacional de los altos mandos del partido morenista se puede calificar -de acuerdo con los especialistas en la materia- como una mentira ocasional, al responder a una situación concreta, pero sin impacto significativo, porque solo deja duda sobre la sinceridad de la respuesta, y a la vez es una mentira patológica, porque daña la confianza de muchos mexicanos y genera conflicto por la falta de credibilidad.

Usted, ¿qué opina?