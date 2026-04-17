Fearless Congress: mentir con la verdad

Verónica Delgadillo dijo la verdad ayer cuando le preguntaron si su Gobierno destinará 400 mil pesos al Fearless Congress: “Cuando solicité más información de lo que se trataba, nosotros vimos que no era conveniente hacer la erogación de este recurso público en este evento, no hay ni un solo peso público”, dijo.

El reportero insistió sobre el dictamen oficial que así lo acredita, pero la alcaldesa atajó: no hay ningún recurso público.

“Mentir con la verdad” en política se refiere a utilizar hechos estrictamente verdaderos para inducir una conclusión falsa u ocultar una parte de la historia.

Los 400 mil pesos para el congreso de masculinidades se aprobaron el 27 de marzo en la sesión del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales.

Sin embargo, los promotores “renunciaron” al subsidio después de que se hizo público el patrocinio de un evento religioso de corte ultra conservador.

De hecho, hoy a las 14:00 horas sesionará el Comité en la Sala de Ex Regidoras y Ex Regidores Palacio Municipal para revertir el subsidio que finalmente no se entregó, pero fue aprobado.

El gasto de este Comité no pasa por la aprobación del Cabildo ni por un sistema de licitación. Esto lo convierte en una “caja chica” del alcalde en turno como expliqué antes.

El dinero que ejerce ese Comité está sujeto a la “suficiencia presupuestal” de las partidas 441, 445 y 439 destinadas a ayudas sociales a personas, instituciones sin fines de lucro y “otros subsidios” que, en conjunto, suman más de 407 millones de pesos para este año.

No significa que gastan todo ese dinero, pero sí que de ahí pueden “rascar” para entregar cualquier tipo de apoyo siempre que lo ordene el alcalde en turno (por su composición, el Gobierno alcanza la mayoría de votos fácilmente).

De ahí salieron, por ejemplo, 75.6 mdp entregados desde 2019 al Festival GDLuz y las que organizan el evento, según el tablero de datos elaborado por Héctor Pina, profesor del Iteso, periodista y datero.

El Comité es presidido por Bernardo Fernández, Jefe de Gabinete tapatío, en representación de la alcaldesa a quien se le deben solicitar los apoyos.

Como expliqué en mi columna “Polémica por foro revela ‘caja chica’ de Guadalajara”, las reglas de operación topan a 53 mil pesos el apoyo máximo a una persona física.

Sin embargo, no fija límites para subsidiar a una empresa siempre que presente una propuesta que impacte el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (lo que ocurrió con el congreso de masculinidades).

Más allá del Fearless Congress, urge revisar los criterios de este fondo. Esta vez la presión social frenó el recurso, pero mientras el Comité opere como “caja chica” sin fiscalización real, cabe preguntarnos: ¿y si nadie lo hubiera advertido?