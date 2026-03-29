Andrea Kimi Antonelli hiló dos victorias consecutivas y se convirtió en el piloto más joven (19 años 216 días) en liderar el campeonato mundial de pilotos gracias a una actuación que comenzó desacertada, se tornó en afortunada y culminó inspirada, consiguiendo el “Hat Trick” (pole, vuelta rápida y victoria), en el mítico circuito de Suzuka, Japón.

La incapacidad de obtener la potencia óptima para arrancar la competencia lo relegó hasta la sexta posición detrás de Piastri, Leclerc, Norris, Russell y Hamilton, obligándolo a remontar posiciones gradualmente.

Rebasó a Hamilton con una relativa facilidad en el 3er giro, alcanzó y batalló para superar a Norris en la vuelta 12 y por más que intentó, no logró superar a Leclerc hasta que el monegasco fue llamado a fosos al final de la ronda 17, heredándole el 3er lugar, a 3.5 segundos de su compañero Russell.

Russell inquietó, pero no pudo arrebatar la primera posición a Piastri, (que arrancó magistralmente desde el tercer sitio a la punta de la carrera en la salida de la primera curva), hasta que el australiano ingresó a fosos para montar el compuesto duro al cierre del giro 18 evitando un posible “undercut” por parte de Leclerc y entregando la punta a Russell, seguido de Antonelli. El esperado uno-dos de Mercedes parecía tomar forma.

Antonelli aprovechó el desgaste de los neumáticos de su compañero para acercarse a menos de dos segundos, obligando a Russell a pedir el cambio por el compuesto duro e ingresando a fosos en el giro 22, mismo en el que Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente en la curva “Cuchara” al intentar esquivar a Colapinto, cuyo Alpine perdió velocidad súbitamente, al disminuir la potencia por descarga de la batería. El impacto a más de 260 kph o 50G, fue brutal, obligando el ingreso del auto de seguridad. Oliver tuvo suerte en solo sufrir lesiones leves en sus piernas.

La suerte le sonrió a Kimi, que inmediatamente ingresó a fosos, retornando a la competencia en el primer puesto. Hamilton y un sensacional Gasly, que marchaba segundo y tercero, también lo hicieron, entregando la segunda posición a Piastri, seguido de Russell.

Los lamentos de Russell por la radio no se hicieron esperar, atreviéndose a preguntar si una vez reiniciada la carrera le regresaría la posición su compañero, cuando el McLaren de Piastri se encontraba entre ambos Mercedes. El auto de seguridad se retiró al inicio del giro 28, a partir del cual Kimi se comenzó a distanciar de Óscar, y este, de George.

Russell cometió un error en la administración de potencia perdiendo la tercera posición con Hamilton, dando inicio a una fragorosa batalla con Leclerc que lo amenazaba por el mejor desempeño del Ferrari, perdiendo la cuarta posición en el giro 28.

La suerte estaba echada, Antonelli se despegaba de Piastri a razón de tres décimas de segundo por vuelta, marcando vueltas rápidas a placer.

La disputa por el último lugar del podio entre Leclerc y Hamilton favoreció al monegasco permitiendo que Russell se acercara a los Ferrari y aprovechara el mejor desempeño de su Mclaren para arrebatarle el cuarto sitio a Hamilton en el giro 42.

Russell hizo lo imposible por meterse al podio logrando superar momentáneamente a Leclerc en el giro 51 de 53, pero el monegasco regresó el cumplido unos metros adelante, retomando el tercer sitio hasta recibir la bandera de cuadros.

Norris dio alcance a Hamilton y le arrebató la quinta posición en el giro 48, mientras que Verstappen no encontró la manera de adelantar a Gasly por la séptima plaza en un duelo de más de 20 giros. Lawson y Ocón ocuparon los últimos sitios que otorgan puntos.

El Max que Toto vio en Kimi es por el momento, la sensación en la máxima categoría. La ventaja de 9 puntos que le lleva a Russell es muy temprana a falta de 18 carreras por disputar, pero las posibilidades de que veamos coronar al piloto más joven en la historia es sumamente emocionante.

El calendario entra en un receso obligatorio de 5 semanas por la cancelación de las carreras en medio oriente para regresar a las hostilidades el 3 de mayo en el Gran Premio de Miami.

El receso permitirá que los equipos trabajen en la obtención de potencia y que las autoridades, si así lo consideran, modifiquen el reglamento en favor de la administración de esta.